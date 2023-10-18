كربون القابضة تعيد هيكلة قروض خارجية بقيمة 265 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعادت شركة“كربون القابضة” رسملة قروض بقيمة 265 مليون دولار، مع مؤسسة التمويل الأفريقية، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وجلف كابيتال.
وبدأت الشركة إعادة هيكلة هذه القروض ضمن مساعى رسملة المجموعة وسط الاضطرابات الاقتصادية المستمرة على مستوى العالم، إذ يوفر ذلك لـ”كربون القابضة” المرونة المالية اللازمة لمواصلة عملياتها وسط اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وتقلب أسعار السلع الأساسية ومواصلة المساهمة فى نمو وتطور الاقتصاد.
وقام بنك الاستثمار المدرج فى بورصة نيويورك،“هوليهان لوكى”، بدور المستشار المالى للشركة فى هذه الصفقة، وقادت شركة جلف كابيتال المناقشات بالنيابة عن المقرضين.
وقال باسل الباز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كربون القابضة، إن إعادة الرسملة دليل على قوة العلاقات مع الشركاء، وإيمانهم بفرص النمو الواعدة للشركة.
أضاف أن الشركة لاتزال مصممة على الالتزام بالنمو المستدام وخلق فرص العمل والمساهمة فى تطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر التى هى أساس صناعة الاقتصاد المصرى.
وقال مجد خضر، المدير التنفيذى لشركة جلف كابيتال، إنهم يأملون أن يؤدى هيكل رأس المال الجديد لتمكين شركة كربون القابضة من إطلاق القيمة الكامنة فى أصولها الأساسية والتغلب على التحديات فى المشهد الاقتصادى.
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