كربون القابضة تعيد هيكلة قروض خارجية بقيمة 265 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعادت شركة“كربون القابضة” رسملة قروض بقيمة 265 مليون دولار، مع مؤسسة التمويل الأفريقية، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وجلف كابيتال.

وبدأت الشركة إعادة هيكلة هذه القروض ضمن مساعى رسملة المجموعة وسط الاضطرابات الاقتصادية المستمرة على مستوى العالم، إذ يوفر ذلك لـ”كربون القابضة” المرونة المالية اللازمة لمواصلة عملياتها وسط اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وتقلب أسعار السلع الأساسية ومواصلة المساهمة فى نمو وتطور الاقتصاد.

وقام بنك الاستثمار المدرج فى بورصة نيويورك،“هوليهان لوكى”، بدور المستشار المالى للشركة فى هذه الصفقة، وقادت شركة جلف كابيتال المناقشات بالنيابة عن المقرضين.

وقال باسل الباز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كربون القابضة، إن إعادة الرسملة دليل على قوة العلاقات مع الشركاء، وإيمانهم بفرص النمو الواعدة للشركة.

أضاف أن الشركة لاتزال مصممة على الالتزام بالنمو المستدام وخلق فرص العمل والمساهمة فى تطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر التى هى أساس صناعة الاقتصاد المصرى.

وقال مجد خضر، المدير التنفيذى لشركة جلف كابيتال، إنهم يأملون أن يؤدى هيكل رأس المال الجديد لتمكين شركة كربون القابضة من إطلاق القيمة الكامنة فى أصولها الأساسية والتغلب على التحديات فى المشهد الاقتصادى.