تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر ترتفع إلى 18.82%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى مستوى 18.82% خلال تداولات الأربعاء قبل يومين من مراجعة وكالة ستاندرد أند بورز، لتصنيف مصر الجمعة.

وبذلك تكون تكلفة التأمين ارتفعت نحو 1.8% منذ تداولات 11 أكتوبر الماضى، فى الوقت نفسه وصلت تكلفة التأمين على الديون للعقود أجل عام إلى 19.1%، وأجل عامين إلى 19.65% وأجل 3 أعوام إلى 20.85%، وأجل 10 سنوات إلى 16.58%.

ويعنى المنحنى المعكوس لتكلفة التأمين على السندات أن السوق يصنف المخاطر على المدى القصير أنها أعلى من المخاطر على المدى الطويل، بحسب تقرير سابق لبنك جى بى مورجان، الذى ذكر أن السوق مازالت لا تسعر أن مصر قد تتخلف عن السداد.

وارتفع العائد على السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار والمطروحة فى بورصة لوكسمبورج استحقاق 2027 إلى 22.65% مقابل 21% فى 11 أكتوبر.

وزاد العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 17.4% مقابل 17% فى 11 أكتوبر، وتبلغ العقود الآجلة للجنيه إلى ما بين 43.9 جنيه للدولار و44.1 جنيه للدولار.

ومن المقرر أن تراجع وكالة“ستاندرد أند بورز” تصنيف مصر، غدًا الجمعة، بعد 13 يوم من خفض“موديز” لتصنيف مصر، وتُعطى الوكالة مصر تصنيف“B” مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويتأثر تصنيف البنك الأهلى المصرى وشركة التصكيك السيادى اللذين تصنفهم الوكالة بتصنيف مصر بشكل مباشر.

وتعانى مصر من ضعف القدرة على الوصول للأسواق الدولية، فى ظل أزمة العملة التى تعيشها، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكس ذلك على أداء السندات المصرية المقومة بالعملة الأجنبية، التى تراجعت بشكل كبير وكانت بين الأسوأ أداءً فى الأسواق الناشئة بحسب تقرير حديث لمورجان ستانلى.