البنك الدولى: 58 مليار دولار خدمة الدين الخارجى لمصر العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولى، أن خدمة الدين الخارجى لمصر خلال العام المالى الحالى تبلغ 57.97 مليار دولار تشمل الفوائد والأقساط.

وتتوزع الديون التى يتعين على مصر سدادها إلى 49.5 مليار دولار أقساط و8.5 مليار دولار، ويحل أجلها بواقع 17.4 مليار دولار فى الربع الأول، و14.1 مليار دولار خلال الربع الثانى“الحالى”، و15.4 مليار دولار من الربع الثالث، و11.1 مليار دولار فى الربع الثالث.

وخلال الربع الأول من العام المالى الحالى كان من المقرر أن يسدد البنك المركزى 6.958 مليار دولار قروض على البنك المركزى، بينها ودائع وفوائدها بقيمة 6.3 مليار دولار.

فيما كان يتعين على الحكومة سداد 2.9 مليار دولار، والبنوك نحو 4.53 مليار دولار، بخلاف 2.58 مليار دولار تسهيلات تجارة، وستسدد القطاعات الأخرى 3 مليارات دولار.

وفى الربع الثانى، يجب على الحكومة سداد 2.9 مليار دولار، وعلى البنك المركزى أن يسدد 7.22 مليار دولار بينها 6.8 مليار دولار أصل ودائع وفوائدها، وعلى البنوك نحو 2.2 مليار دولار، بخلاف 1.8 مليار دولار ستسددها القطاعات الأخرى.

وفى الربع الثالث، يجب على الحكومة سداد 3.6 مليار دولار، وعلى البنك المركزى سداد 9 مليارات دولار بينها 8.6 مليار دولار أصل وفوائد ودائع، وستسدد البنوك 2.2 مليار دولار، فيما بلغ نصيب القطاعات الأخرى 586 مليون دولار.

وخلال الربع الأخير، يتعين على الحكومة سداد 4.1 مليار دولار، والبنك المركزى 3.5 مليار دولار بينها 3.2 مليار دولار أصل وفوائد ودائع، والبنوك نحو 2.8 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 570 مليون دولار.

وبحسب البيانات ستسدد مصر نحو 16 مليار دولار خلال النصف الثانى من 2024، و11.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.

وبنهاية يونيو الماضى انخفض الدين الخارجى لمصر إلى 164.7 مليار دولار مقابل 165.4 مليار دولاربنهاية مارس.