البنك الدولى: 58 مليار دولار خدمة الدين الخارجى لمصر العام المالى الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولى، أن خدمة الدين الخارجى لمصر خلال العام المالى الحالى تبلغ 57.97 مليار دولار تشمل الفوائد والأقساط.
وتتوزع الديون التى يتعين على مصر سدادها إلى 49.5 مليار دولار أقساط و8.5 مليار دولار، ويحل أجلها بواقع 17.4 مليار دولار فى الربع الأول، و14.1 مليار دولار خلال الربع الثانى“الحالى”، و15.4 مليار دولار من الربع الثالث، و11.1 مليار دولار فى الربع الثالث.
وخلال الربع الأول من العام المالى الحالى كان من المقرر أن يسدد البنك المركزى 6.958 مليار دولار قروض على البنك المركزى، بينها ودائع وفوائدها بقيمة 6.3 مليار دولار.
فيما كان يتعين على الحكومة سداد 2.9 مليار دولار، والبنوك نحو 4.53 مليار دولار، بخلاف 2.58 مليار دولار تسهيلات تجارة، وستسدد القطاعات الأخرى 3 مليارات دولار.
وفى الربع الثانى، يجب على الحكومة سداد 2.9 مليار دولار، وعلى البنك المركزى أن يسدد 7.22 مليار دولار بينها 6.8 مليار دولار أصل ودائع وفوائدها، وعلى البنوك نحو 2.2 مليار دولار، بخلاف 1.8 مليار دولار ستسددها القطاعات الأخرى.
وفى الربع الثالث، يجب على الحكومة سداد 3.6 مليار دولار، وعلى البنك المركزى سداد 9 مليارات دولار بينها 8.6 مليار دولار أصل وفوائد ودائع، وستسدد البنوك 2.2 مليار دولار، فيما بلغ نصيب القطاعات الأخرى 586 مليون دولار.
وخلال الربع الأخير، يتعين على الحكومة سداد 4.1 مليار دولار، والبنك المركزى 3.5 مليار دولار بينها 3.2 مليار دولار أصل وفوائد ودائع، والبنوك نحو 2.8 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 570 مليون دولار.
وبحسب البيانات ستسدد مصر نحو 16 مليار دولار خلال النصف الثانى من 2024، و11.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.
وبنهاية يونيو الماضى انخفض الدين الخارجى لمصر إلى 164.7 مليار دولار مقابل 165.4 مليار دولاربنهاية مارس.
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