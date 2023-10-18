الحكومة تستهدف إصدار سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار العام المقبل





كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، عن أن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار من خلال إحدى الجهات التابعة لوزراة الكهرباء بغرض تدشين مشروع أخضر لصالح القطاع الخاص أو بالشراكة معه.

وأوضحت المصادر، أن مؤسسة التمويل الدولية ستتولى دور مروج الاكتتاب، ومن الممكن أن تكتتب خاصة وأن التمويل سيذهب لمشروع لصالح القطاع الخاص، موضحة أن الإصدار سيتم خلال العام المقبل.

وأضافت المصادر، أن الإصدار لايزال قيد الدراسة، وأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستقدم الدعم اللازم لمصر فيهذا الإصدار، موضحة أنه يأتى فى إطار زيادة استثمارات الحكومة فى المشروعات الخضراء بنسبة 50% بحلول 2025.

وتابعت، أن مصر ستدرس فى مرحلة لاحقة إصدار سندات استدامة، وسندات اجتماعية، لتصبح لديها تجربة فى كل أنواع الإصدارات لتنويع سوق أدوات الدين لجذب مستثمرين أجانب.

وتعد السندات الخضراء أحد أدوات الدخل الثابت التى سيتم توجيه عائدها لتمويل أو إعادة تمويل، بشكل كلى أو جزئى للمشروعات الخضراء المؤهلة فى محفظة الأصول الخضراء، ومن ضمن أهم المشروعات التى يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضى، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.

وسبق لمصر إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة فى مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق“سندات خضراء” فى العام المالى 2020-2021.

وتجتذب تلك النوعية من السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسئولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثمارى.