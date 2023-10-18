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أفضل دول العالم في أنظمة التقاعد

10/18/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت هولندا تصنيف أفضل أنظمة معاشات التقاعد في العالم، وفقا للمؤشر السنوي الذي تصدره «ميرسر» بالتعاون مع «سي إف إيه إنستيتيوت»، وفي المركز الثاني جاءت أيسلندا - التي كانت في الصدارة العام الماضي - ثم بعدها الدنمارك في المرتبة الثالثة.
وعلى الرغم من أن هولندا تقوم حاليا بإصلاح برنامجها للمعاشات التقاعدية من الهيكل الجماعي إلى نهج أكثر فردية، إلا أن التقرير يرى أن النظام الجديد يقدم فوائد جيدة بعد التغيير، مدعوما بقاعدة أصول قوية وتنظيم سليم.
واحتلت أستراليا المركز الخامس، والمملكة المتحدة الترتيب العاشر، وتراجع ترتيب الولايات المتحدة درجتين عن العام الماضي إلى المرتبة الثانية والعشرين، وجاءت اليابان في المركز الثلاثين والصين الخامسة والثلاثين.
وتعد الإمارات الأولى على مستوى الدول العربية، والثالثة والعشرين في الترتيب العالمي، وجاءت السعودية في المركز الثامن والعشرين.
في حين حصلت الأرجنتين على المرتبة الأدنى هذا العام من بين 47 دولة شملها التصنيف تغطي 64% من سكان العالم، وكانت النمسا الأدنى بين الدول الأوروبية.
وحذر مؤشر التقاعد العالمي - والذي يقيم الأنظمة بناء على استدامتها وكفاءتها ونزاهتها - من أن أنظمة التقاعد في أغلب الدول تخضع لضغط ناتج عن شيخوخة السكان، وارتفاع الدين الحكومي والتضخم المرتفع.
كما أشار التقرير إلى انخفاض معدلات المواليد الذي فرض ضغوطا على العديد من الاقتصادات وأنظمة التقاعد على المدى الطويل، ما أثر على درجات الاستدامة لعدة دول.
هذا، وألمح التقرير إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التي قد تحسن من نتائج أنظمة التقاعد، إذ إن التكنولوجيا قد تساهم في توفير مستوى معيشة أعلى عند التقاعد.

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