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وربة يرسخ دوره في الصيرفة الإسلامية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

10/18/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم وفد من بنك وربة مشاركته الفاعلة في الاجتماعات والفعاليات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2023، والتي عقدت مؤخرا في مراكش بالمملكة المغربية، وبحضور عدد كبير من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسات المالية من مختلف دول العالم.
وجرى خلال المؤتمر إجراء حزمة من اللقاءات مع مؤسسات مالية عالمية، ومحافظي البنوك المركزية من مختلف دول العالم، وكبار الشخصيات المشاركة لتوثيق العلاقات وتبادل الرؤى والتصورات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وفرص نموه وتطوره، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق وبذل الجهود لتعزيز هذا التعاون، وقد ترأس وفد بنك وربة نائب رئيس مجلس الإدارة بدر خالد الشلفان بمشاركة كل من عضو مجلس الإدارة مي مهلهل المضف، عضو مجلس الإدارة محمد حامد الشلفان والرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم.
وشارك الوفد في المحاضرات التي ناقشت أبرز وأهم التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية حاليا إلى جانب التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيرها على قطاع البنوك، ومناقشة فرص تبادل الخبرات وسبل التعاون للتمويل والاستثمار باعتبارهم المحرك الرئيسي لتحقيق نمو مستدام، وكذلك دور الهيئات الرقابية في تطوير أعمال وأنشطة المؤسسات المصرفية والمالية.
وجاءت مشاركة «وربة» في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي انطلاقا من التزامه بترسيخ دوره في الصيرفة الإسلامية، وضرورة وجوده في المؤتمرات العالمية، لمناقشة سبل تعزيز هذا المجال ضمن حرصه على استعراض وتعزيز دور صناعة التمويل الإسلامي ومنتجاتها عالميا.
ويعتبر تواجد «وربة» في هذه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد تقديرا لأهميتها، باعتبارها أبرز تجمع اقتصادي ومالي يضم قادة العمل المصرفي في العالم، ومسؤولين حكوميين بارزين، يتناول القضايا والتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية، ويناقش محاور مختلفة في مختلف القطاعات والأسواق.
هذا، وقد التقى وفد بنك وربة بالعديد من الشخصيات والمسؤولين في مختلف القطاعات، حيث تم بحث سبل التعاون المستقبلية بين البنك وممثلي هذه الجهات، كما شارك الوفد في حضور حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بحضور ممثلي البنوك الكويتية والمشاركين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي.
ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

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