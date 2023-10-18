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أوتوماك للسيارات تطرح سيارتها الجديدة فورثنج يو - تور 2024

10/18/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت شركة أوتوماك للسيارات، الاسم البارز في عالم السيارات والوكيل الحصري لسيارات فورثنج في الكويت، بتقديم فورثنج يو - تور U-Tour الجديدة كليا في الأسواق الكويتية، والتي تحدد معايير جديدة للفخامة والتصميم والراحة في فئة سيارات الـ 7 ركاب.
وأوتوماك وفورثنج، شركتان مرموقتان في عالم السيارات، اجتمعتا لإطلاق فورثنج U-Tour الجديدة إلى السوق الكويتي، ما يعكس أفضل ما لديهما من قدرات وابتكار وتطور. أوتوماك، المعروفة بالالتزام برضا العملاء، وفورثنج، المعروفة بتصاميمها الجذابة والدقة المتناهية في التفاصيل، جمعتا قواهما لإطلاق سيارة تجسد أفضل ما في هذه الشركات من رغبة دائمة في تقديم الأفضل للعملاء.
الفخامة والتصميم والراحة
وتتميز فورثنج U-Tour بمجموعة متنوعة من المميزات الراقية وتصميم ساحر سيجذب حتى أكثر السائقين تحديا وتمييزا. هذه السيارة الفاخرة بـ 7 مقاعد مجهزة بمجموعة من وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك فتحة سقف بانورامية، عجلات الألومنيوم، ومقصورة خاصة بالأمتعة. الدروع الأمامية والخلفية للعجلات يضمنان رحلة مريحة وسلسة في جميع الظروف.
السلامة في أعلى مستوياتها
والسلامة تأتي في صدارة أولوياتنا في فورثنج U-Tour، حيث تحتوي السيارة على مجموعة شاملة من تقنيات السلامة، بما في ذلك وسائد هوائية للسائق والراكب، فرامل إلكترونية، نظام الفرامل المانع للانغلاق/ توزيع قوة الفرامل/ التحكم في التوجيه، والمزيد من ذلك. مع الكاميرا الخلفية، أجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية، ونظام المساعدة على المنحدرات، يمكنك التنقل بثقة في أي بيئة أو تضاريس يمكن أن تواجهها. ومع نظام استقرار السيارة Bosch 9.3 ESP والهيكل الصلب عالي القوة، تتجاوز فورثينغ U-Tour المعايير المتوقعة في نفس فئتها لضمان رحلة قيادة ممتعة ومريحة.
خدمة استثنائية
وحرصت شركة أوتوماك على تقديم أعلى مستويات الضمان للعملاء تتمثل في 5 سنوات كفالة (عداد مفتوح)، 5 سنوات صيانة (زيت وفلتر)، و5 سنوات مساعدة على الطرقات. بالاضافة الى انشاء مركز قطع الغيار في مركز الصيانة لضمان توفير قطع الغيار وتسليمها في وقت قصير بهدف تعزيز مستويات خدمة العملاء. وقد تم اختبار قطع غيار «فورثنج» الأصلية وفقا لأعلى المعايير لتكون بنفس جودة التصميم والأداء للقطع المستخدمة عند تصنيع السيارات. وتتميز هذه القطع بكونها معتمدة وموزعة ومضمونة بأعلى مستويات الأمان والأداء والموثوقية من «دونج فينج».
مميزات فورثنج U-Tour
تتميز فورثنج U-Tour بتصميمها الديناميكي، والمتميز، حيث تختلف عن نظيراتها بالابتكار والعملية. يتميز الجزء الأمامي بشكله الأنيق مع شبكة أمامية على شكل لوح البيانو، وشرائط عمودية تدريجية. تمتاز السلسلة بأكملها بمصابيح LED بشكل قياسي في كافة فئات U-Tour، وهي الأولى من نوعها في فئتها. تنساب المنحنيات الناعمة من الخلف إلى الأمام، ملتفة حول المقصورة بإحكام لتمنح قائد السيارة شعورا بالدفء والتحكم. من ناحية الشكل، الانحناءات على شكل جناح حرف L المكون من المصابيح الخلفية يمنح مظهرا أنيقا للسيارة بشكل عام. نظام المعلومات والترفيه في السيارة يمنحها بعدا أكثر متعة، مع مقصورة داخلية مريحة وسلسة. التصميم العام للسيارة يظهر بوضوح وبشكل مذهل خلال النهار ويجذب الأنظار خلال المساء.
وفورثنج U-Tour ليست مجرد سيارة، إنها مزيج يعكس الفخامة والراحة والسلامة لك ولعائلتك.

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