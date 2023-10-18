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التجاري يعرض منتجاته وخدماته المصرفية في مجمع العاصمة

10/18/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع جمهور العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، يتواجد البنك في مجمع العاصمة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 حتى يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 من خلال جناح يقيمه البنك بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها.
وفي هذا السياق، صرحت نورا كايد - مساعد المدير العام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي قائلة: «يستقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير رواد الجناح المقام في مجمع العاصمة للإجابة عن أي استفسارات لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه، والخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها لعملائه، وكذلك العروض التسويقية والترويجية التي تلقى استحسانا من قبل جميع شرائح العملاء ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2000 دينار وبطاقه ائتمانية من اختياره مجانا لأول سنتين بالإضافة إلى بطاقة مسبقة الدفع مجانا للسنة الأولى وغيرها من المزايا التي تستجيب لتطلعات عملاء التجاري». وأضافت أن الفريق سيتواجد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

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