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البترول الوطنية تطلق هاكاثون تحدي المصافي

10/18/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت لجنة الابتكار في شركة البترول الوطنية الكويتية الهاكاثون الرابع لـ «تحدي المصافي» بالإعلان عن برنامج عمل KNPC 2060 بعيد المدى، الذي يسعى إلى رعاية وتشجيع الابتكار وتطوير أدواته، وتكريسه كثقافة يرتكز عليها موظفو الشركة الجدد في أداء أعمالهم، وتنفيذ مهامهم بالطريقة المثلى.
وأكدت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة أحمد الخطيب، في احتفالية جرت بهذه المناسبة في مسرح المبنى الرئيسي للشركة بمدينة الأحمدي أن الشركة تشجع وتدعم الابتكار بهدف تطوير أعمالها، وتعتمد في ذلك على أفكار ورؤى موظفيها المتميزين، منوهة بأهميته كوسيلة فعالة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز.
وأوضحت أن من أهم ميزات الهاكاثون الرابع هي استخدام البيانات الموجودة لدى الشركة، والاستعانة بأحدث التقنيات لمعالجة هذه البيانات، للارتقاء بأعمال الشركة، مؤكدة أن الإدارة العليا منفتحة على كل الأفكار الإبداعية، وتقدم كل الدعم اللازم لتعزيز قدرات موظفي الشركة في سبيل تطوير المصافي ومختلف مرافق الشركة الأخرى.
من جانبه، قال رئيس فريق التطبيقات الشاملة، ورئيس لجنة الابتكار في الشركة بسام الشمري إن اللجنة صممت برنامج KNPC 2060 الابتكاري والتعليمي لتطوير وتنمية قدرات الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في الشركة حديثا والبالغ عددهم 135 موظفا.
وأضاف ان البرنامج يهدف إلى رفع مستوى مهارات الموظفين الجدد وتعزيز قدراتهم على استخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي إيجاد مساحة أكبر للابتكار الذي يمكن الشركة من معالجة التحديات المختلفة في أنشطتها وأعمالها.
هذا، وقد نظمت على هامش الاحتفالية، حلقة نقاشية حول تحولات الطاقة والابتكار في صناعة النفط والغاز، وقد أدارها الشمري، وشارك فيها كل من مدير الصناعة بقسم التكرير في شركة أفيفا البريطانية ستان ديفريس، الذي تناول مسيرة «البترول الوطنية» في تحقيق الاستدامة الذكية، ونائب المدير العام للشرق الأوسط في شركة إيسري الأميركية ريتشارد بادن، الذي تحدث عن الابتكار باستخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافية نحو التحول الرقمي، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة الابتكار شيماء أمين، وعبدالله العتيبي ممثلا للموظفين الجدد، كما شارك في النقاش مدرب الابتكار جاسم المطوع.
ويتنافس في إطار هذا البرنامج 15 فريقا، على رأس كل فريق منها مرشدون فنيون ومرشدو ابتكار.
جدير بالذكر أن الشركة كانت قد أطلقت هاكاثونها الأول على مستوى القطاع النفطي في شهر مايو من 2018.

MENAFN18102023000130011022ID1107267623

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