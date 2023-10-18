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الوطني يوعي بمخاطر استخدام رمز الاستجابة السريعة QR غير الموثوق

10/18/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه المتواصل على تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المالي لدى كافة شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت. ويسلط بنك الكويت الوطني الضوء في ذلك الصدد على توعية العملاء من مخاطر استخدام رمز الاستجابة السريعة QR غير الموثوق في الأماكن العامة أو المتاجر أو المطاعم داخل البلاد وخارجها أو الأندية الصحية وكذلك الإعلانات التي تغري بعوائد كبيرة مزيفة، والتي قد تصل بالمستخدمين إلى مواقع إلكترونية مزيفة ونماذج تصيد احتيالي. وتكمن مخاطر رمز الاستجابة السريعة QR المزيف في انتقال العملاء إلى صفحة الويب وإدخال البيانات الشخصية والتي قد تكون مرئية أمام المحتالين الذين صمموها خصوصا لاستدراج الضحايا من خلالها أو تحميل أحد الملفات التي قد تساعد المحتالين على التحكم في أجهزة العملاء، لذلك يشدد «الوطني» على ضرورة عدم الإفصاح أو تسجيل أي بيانات مصرفية على مواقع غير موثوقة. ويؤكد بنك الكويت الوطني باستمرار على أنه لن يطلب أي بيانات مصرفية أو شخصية، كما أن المواقع التي تطلب تسجيل الأشخاص لبياناتهم المصرفية عادة ما تكون غير موثوقة، لاسيما إذا كان رمز QR الذي سجلت الدخول من خلاله إلى أحد المواقع ليس له علاقة أو غير مرتبط بالمكان الذي تتواجد فيه، مثل المطاعم أو الأندية الصحية أو الإعلانات الملصقة في الشوارع والمجمعات.
ومع تعدد أساليب الاحتيال واستعمال المحتالين طرقا ملتوية مختلفة، يحرص بنك الكويت الوطني على تكثيف محتوى حملة «لنكن على دراية» من خلال نشر مواد ومنشورات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة قنوات التواصل بهدف رفع الثقافة المالية لدى العملاء والمتابعين لتلك القنوات، وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المتعددة التي قد يتعرضون لها.
ويسخر بنك الكويت الوطني إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت، لضمان انتشار رسائل الحملة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

MENAFN18102023000130011022ID1107267622

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