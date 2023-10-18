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الأهلي يعين أحمد الدويسان مديرا عاما للخدمات المصرفية للشركات

10/18/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عين البنك الأهلي الكويتي أحمد خالد الدويسان مديرا عاما لإدارة الخدمات المصرفية للشركات في 15 أكتوبر 2023، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي في هذا الصدد.
ويمثل ذلك خطوة مهمة ضمن إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي الرامية إلى تعزيز فريق الإدارة التنفيذية، وتطوير عملياته المصرفية للشركات.
وبهذه المناسبة، صرح لؤي مقامس الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي- الكويت قائلا: «نرحب بأحمد الدويسان كمدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات، ونرى أن خبرته الكبيرة ستشكل إضافة ممتازة لفريق الإدارة التنفيذية في البنك، ونحن على يقين أنه بفضل توجيهاته ستستمر الإدارة بالنمو والازدهار في المستقبل».
من جانبه، أعرب الدويسان عن امتنانه لمنحه هذه الفرصة، قائلا «يسعدني الانضمام إلى البنك الأهلي الكويتي، وأتطلع إلى العمل مع فريق البنك لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، والمساهمة في النمو والنجاح المتواصل للبنك بشكل عام».
ومع أكثر من 20 عاما من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، يحمل الدويسان الخبرة والمعرفة اللازمتين للنجاح في منصبه الجديد، بعدما شغل سابقا منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، بحيث نجح في إدارة محفظة أصول ممولة وغير ممولة والتزامات في مختلف القطاعات.
ولعب الدويسان أيضا دورا محوريا في تطوير وتنفيذ إستراتيجية وخطط مجموعة الخدمات المصرفية للشركات (Corporate Banking Group) في بنك الخليج، التي تتمحور حول العملاء من خلال التحول الرقمي.
وقبل تعيينه في منصب مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات، شغل الدويسان منصب نائب مدير عام ورئيس قسم المعالجة والهيكلة في بنك الخليج، بحيث نجح في إدارة محفظة من الأصول المتعثرة، وكان أيضا مسؤولا عن قيادة عمليات إعادة الهيكلة الإقليمية والمحلية رفيعة المستوى، ما أظهر قدراته القيادية الاستثنائية.
ويحمل الدويسان شهادة ماجستير تنفيذية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، ودرجة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وقد حصل أيضا على العديد من الشهادات المتخصصة من جامعة هارفارد وغيرها من الجهات العالمية، ما يؤكد حرصه على التعلم وتحقيق التطور على المستوى المهني.
ويتماشى انضمام الدويسان مع الرؤية الإستراتيجية للبنك الأهلي الكويتي التي تركز على تمكين الخبرات الوطنية من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل، في وقت سيلعب الدويسان بفضل خبرته الواسعة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، دورا فعالا في رفع مكانة البنك التنافسية وتعزيز ريادته في القطاع المصرفي داخل الكويت.

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