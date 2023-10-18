461 5 مليون دينار أرباح بيتك في 9 أشهر بنمو 124 3%



حمد المرزوق: الأرباح الفصلية هي الأعلى في تاريخ «بيتك».. والقطاع المصرفي

تعزيز التناغم بين بنوك المجموعة بما يرسخ مكانة «بيتك» الرائد عالمياً

عبدالوهاب الرشود: «بيتك» أكبر بنك في الكويت وتصدر قائمة الشركات المدرجة أداء تشغيلي قوي والتزام بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية المسؤولة

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن «بيتك» حقق صافي أرباح قياسية للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، قدرها 461.5 مليون دينار، بنسبة نمو 124.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ «بيتك»، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.وبلغت ربحية السهم 30.81 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بنسبة نمو 61.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من 2023 ليصل الى 713.9 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 40.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 ليصل الى 739.8 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 59.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وارتفع رصيد مديني التمويل حتى نهاية الربع الثالث من 2023 ليصل الى 19.0 مليار دينار، بزيادة قدرها 155 مليون دينار، وبنسبة زيادة 0.8% مقارنة بنهاية العام السابق.وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 37.1 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة قدرها 99 مليون دينار، وبنسبة زيادة 0.3% مقارنة بنهاية العام السابق.وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك 5.2 مليارات دينار حتى نهاية الربع الثالث من 2023، وزادت حسابات المودعين لتبلغ 21.1 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة قدرها 46 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 0.2% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.44% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».كفاءة الاستراتيجيةوأشار المرزوق إلى أن الأرباح القياسية التي سجلها «بيتك» والنمو القوي في جميع المؤشرات المالية المهمة تؤكد نجاح وكفاءة استراتيجيته ومرونة نموذج الأعمال، وأهمية ومزايا صفقة الاستحواذ، منوها بأن «بيتك» حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وتحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة الى الايراد، وكافة المؤشرات المالية الأساسية.وأوضح أن «بيتك» يتميز بتصنيفات ائتمانية قوية وقاعدة رأسمالية متينة ونسب سيولة عالية تدعم نمو أعماله وتعزز مركزه المالي والائتماني محليا وعالميا، كما يتميز بانتشار جغرافي واسع في الكويت والبحرين وتركيا وبريطانيا وألمانيا ومصر وماليزيا وغيرها من الجغرافيات التي تتواجد فيها مجموعة «بيتك».عناصر قوةوأكد المرزوق أن «بيتك» يواصل جهوده في تعزيز دور القطاع المصرفي وتقوية مكانته من خلال تحقيق الربحية والنمو المستدام، ومواكبة التطورات في مجالات الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية، والاستثمار الامثل في الموارد البشرية وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة، ودعم ريادة الاعمال، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التناغم بين بنوك المجموعة بما يرسخ مكانة «بيتك» الرائد عالميا، منوها بأهمية مواصلة دور «بيتك» السباق في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية داخل الكويت وخارجها.وأوضح المرزوق أهمية دور «بيتك» في التمويل الأخضر وربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن «بيتك» فاز بعدة جوائز عالمية مرموقة في مجال الاستدامة تقديرا لجهوده المتميزة، مثل جائزة «أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» من مجلة يورموني العالمية، وكذلك جائزة «أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام» لعام 2023 من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية بالاستناد الى عدة معايير منها جهوده الواضحة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ونمو منتجات الاستدامة والتمويل الأخضر من إجمالي محفظة التمويل.متانة مالية وجدارة ائتمانيةبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف- عبدالوهاب عيسى الرشود، إن النتائج المالية القياسية المحققة حتى نهاية الربع الثالث من 2023، والنمو المستدام الذي حافظ عليه «بيتك» لعدة سنوات جاء نتيجة التنفيذ الأمثل للاستراتيجية، وتجسد بالأداء التشغيلي القوي، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية المسؤولة، وإدارة المخاطر، والتوازن في تقديم الأولويات، وتعزيز الملاءة المالية والجدارة الائتمانية لمجموعة «بيتك».واشار الرشود الى أن «بيتك» هو أكبر بنك في الكويت، وتصدر قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 10.5 مليارات دينار، والقاعدة الرأسمالية، ما يعني قدرة أكبر على دعم الشركات وقيادة صفقات تمويلية عملاقة.ولفت الرشود الى أن استراتيجية «بيتك» في التحول الرقمي تكتسب زخما كبيرا، مبينا ان الجهود والتطبيقات الرقمية شملت العديد من المجالات بهدف تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم، بالإضافة الى المساهمة في زيادة الشمول المالي عبر إتاحة منظومة واسعة من الحلول المالية تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان من خلال القنوات البديلة، مثل فروع KFHGo الذكية، وKFHonline (الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل)، والأجهزة التفاعلية الحديثة.وأوضح الرشود أن ما يؤكد تميز «بيتك» رقميا هو حجم استخدام العملاء لخدماته، مبينا أن عملاء «بيتك» نفذوا حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 152 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الالكتروني، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وأضاف الرشود أن «بيتك» حصد جوائز عالمية مرموقة تقديرا لدوره الرائد وإسهاماته البارزة في مجالات شتى في صناعة الصيرفة الإسلامية، وتميز حلوله وخدماته المالية، ومن ابرز هذا الجوائز: جائزتي «افضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2023» و«أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس» العالمية، بالإضافة الى جائزتي «أفضل بنك إسلامي في الكويت» و«أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» من مجلة يورموني العالمية، كما حصد «بيتك» 3 جوائز عالمية في الموارد البشرية من مجموعة براندون هول، وغيرها الكثير من الجوائز المرموقة، وذلك حسب معايير ومنهجية كل مجلة.وأكد الرشود أهمية مواصلة تحقيق نتائج إيجابية قوية، مثمنا ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة. كما أثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، مؤكدا المضي قدما في تعزيز ريادة «بيتك» محليا وعالميا.