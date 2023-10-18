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المركز 6 8 مليارات دولار إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية في 9 أشهر

10/18/2023 11:02:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المركز المالي الكويتي (المركز) إن إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية بلغت 6.8 مليارات دولار خلال
الـ 9 أشهر الأولى من 2023 من خلال 29 عملية طرح أسهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 56% مقارنة بنفس الفترة من 2022، حيث بلغت آنذاك القيمة الإجمالية للاكتتابات العامة الأولية 15.6 مليار دولار من خلال 30 عملية طرح أسهم.
وأشار تقرير حديث صادر عن «المركز» تحت عنوان «الاكتتابات الأولية العامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023»، إلى أن الإمارات تصدرت الإصدارات الأولية من إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم في منطقة الخليج العربي، حيث تم طرح 4 اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليارات دولار، شكلت 58% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، إلا أنها كانت بانخفاض بلغ 63% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة في عام 2022، وطرحت 3 من إصدارات الاكتتابات الأولية الإماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليارات دولار، فيما تم طرح الاكتتاب الرابع في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 0.2 مليار دولار.
وشهد السوق السعودي 23 إصدارا للاكتتابات الأولية العامة للأسهم بلغت في مجملها 2.4 مليار دولار وممثلة 36% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، إلا أنها سجلت انخفاضا بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وفي سلطنة عُمان، تم طرح اكتتاب أولي عام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار، ما يمثل 4% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية في نفس الفترة.
وسلط تقرير «المركز» الضوء على أعلى الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية من حيث القيمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، إذ تصدر الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أدنوك للغاز الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، حيث بلغت قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار أو ما يوازي 36% من إجمالي قائمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال تلك الفتر، ويمثل الطرح أكبر اكتتاب أولي عام شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث طرحت الشركة 3.84 مليارات سهم أو ما يمثل 5% من رأس المال، والذي لاقى إقبالا كبيرا، فلقد بلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين أكثر من 50 مرة.
وجاء في المرتبة الثانية، الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تم طرح 1.41 مليار سهم أو ما يمثل 19% من رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 771 مليون دولار، والتي مثلت 11% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية خلال هذه الفترة، وتمت تغطية الطرح 163 مرة.
وحل في المرتبة الثالثة الطرح الأولي العام لأسهم شركة بريسايت أيه اي المختصة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي بلغت قيمته الإجمالية للطرح 496 مليون دولار، ما يمثل 7% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية في الأشهر التسعة الأولى، وطرحت الشركة ما يقارب 1.35 مليار سهم أو ما يمثل 32% من رأس المال، وبلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين 136 مرة، فيما تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي المرتبة الرابعة، جاء طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة جمجوم فارما، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح ما يقارب 336 مليون دولار أو 5% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية العامة خلال الفترة، وطرحت الشركة نحو 21 مليون سهم، أو ما يمثل 30% من رأس المال والذي تمت تغطيته من قبل المستثمرين 67 مرة.

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