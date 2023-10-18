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الاستثمارات الوطنية تقدم الدعم لبرنامج Shift

10/18/2023 11:02:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالتعاون مع Creative Confidence تشارك شركة الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي في برنامج «Shift» المصمم حصريا للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهاراتهن المهنية.
وبإمكان الراغبات من النساء الكويتيات حديثات التخرج المشاركة في هذا البرنامج عن طريق تقديم طلب المشاركة من خلال الرابط وذلك بدءا من 19 أكتوبر 2023، علما أن برنامج «Shift» سيبدأ من 13 نوفمبر 2023 وسيستمر لمدة أربعة أسابيع.
وفي معرض تعليقه، أثنى عبدالمحسن الخترش نائب رئيس أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية على برنامج «Shift» والذي يمثل فرصة استثنائية للمرأة الكويتية التي هي بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجارب العملية المكثفة والغنية بالتحديات التي يتطلب منها اجتيازها للبرنامج للتحول فيما بعد إلى قوى عاملة حقيقية، كما أضاف الخترش أن القيمة الحقيقية المضافة لهذا البرنامج ستنعكس نتائجها مباشرة على سوق العمل الكويتي كونه يوفر قوى عاملة كفؤة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال في مجال الاستثمار. وانطلاقا من أهمية دعم الطاقة الشبابية الكويتية، أضاف الخترش أن الاستثمارات الوطنية تؤكد مشاركتها والتزامها الشامل بهذا البرنامج الهادف إلى تطوير وصقل مهارات المرأة الكويتية وإمكاناتها وتمكينها من خوض متطلبات سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية وفي المنطقة بشكل عام، حيث تشارك الاستثمارات الوطنية في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للبرنامج.
من ناحية أخرى، أثنت سمية محمد الجاسم، مؤسس Creative Confidence، على مشاركة الاستثمارات الوطنية في برنامج «Shift». وتدعو الخريجات إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية، حيث يوفر البرنامج تجربة تدريبية مختلفة تدمج مجالي الإبداع والابتكار والاستثمار.
وتعتبر شركة Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون.

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