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المتحدة لإدارة المرافق نظمت ورشة التفكير النقدي

10/18/2023 11:02:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهود الشركة بتطوير مهارات وقدرات كوادرها وموظفيها المستقبلية، نظمت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) ورشة عمل حول التفكير النقدي، وذلك بالتعاون مع شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، حيث قدمت الورشة مها البغلي وهي متخصصة في مجال التفكير النقدي ولها سجل حافل في تقديم الورش والدورات التدريبية، حيث قامت بتوجيه المشاركين خلال الورشة وقدمت لهم رؤى قيمة حول كيفية تطبيق التفكير النقدي في سياق العمل والحياة اليومية.
وأفادت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) في بيان صحافي، ان الشركة تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين وصقل مهاراتهم في سبيل تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار والتفكير النقدي عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.
وفي هذا السياق، أعرب إبراهيم عبداللطيف المدير التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) عن سعادته بتنظيم ورشة العمل التي حضرها العديد من الموظفين بالشركة والتي هدفت إلى تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الموظفين، وهو أمر يعتبر من الأسس الرئيسية للنجاح في مجال إدارة المرافق، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة المتحدة لإدارة المرافق بتطوير مهارات موظفيها وتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار والتطور.
وذكر أن الشركة مستمرة في تنظيم العديد من ورش العمل للموظفين خلال الفترة المقبلة لتنمية الموارد البشرية، من خلال إحداث تطوير شامل ومستمر في البرامج والمنظومة التدريبية للموظفين.
من جانبها، صرحت م.مها البغلي المديرة التنفيذية لشركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية بأن هذه الورشة تميزت بتمارين عملية تفاعلية وفقرات نقاشية حية، ما ساهم في تحفيز المشاركين وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير النقدي على أرض الواقع. تضمنت هذه الفقرات الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والآراء والعمل معا على حل تحديات ومشكلات معقدة.
وقد أثنى الحضور على هذه الورشة وأهميتها وإسهامها في تطوير طرق التفكير والتعامل، خاصة ما احتوته الورشة من نقاش مثمر وعصف ذهني.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) تعد إحدى الشركات التابعة لشركة العقارات المتحدة التابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وتعتبر من إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المتكاملة لإدارة المرافق.

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