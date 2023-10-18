الأهلي المتحد يحقق 33 5 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر



د.أنور المضف: المؤشرات المالية أكدت متانة المركز المالي للبنك وحفاظه على مستوى ربحية جيد

جهاد الحميضي: أداؤنا المتوازن يعزز ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك

النتائج تحققت بفضل إستراتيجيتنا المرنة والمتوازنة والأسس المالية القوية وتوافر كفاءات مصرفية متميزة البنك يواصل مبادراته للتحول الرقمي لإثراء تجربة العملاء.. ويمضي بخطى متسارعة نحو الاستدامة الشاملة

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعماله خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، حيث بلغت أرباح البنك 33.5 مليون دينار بنسبة زيادة تبلغ 10.1% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 30.4 مليون دينار.وحقق البنك أرباحا تشغيلية بلغت 65.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وبلغ إجمالي الموجودات ما قيمته 4.6 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع إجمالي موجودات بلغت 4.7 مليارات دينار تم تسجيله في نهاية ديسمبر 2022.وبلغ كل من صافي محفظة التمويل وودائع العملاء 3.3 مليارات دينار، و3 مليارات دينار على التوالي في نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 3.4 مليارات دينار، و3.2 مليارات دينار على التوالي في نهاية ديسمبر من عام 2022، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.2%، 1.0% على التوالي بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبلغ العائد على السهم 13.3 فلسا للسهم (11.9 فلسا في نهاية سبتمبر 2022).وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور علي المضف، قائلا: «ما زالت الأسواق المالية تعاني من آثار عدم الاستقرار وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نواصل جهودنا بحذر للاستفادة من فرص البيئة التشغيلية المتاحة في الكويت».وأضاف: «من منطلق المؤشرات المالية التي حققها البنك أكدنا متانة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر، بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو».وأكد المضف «لقد نجح البنك الأهلي المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 في تحقيق نتائج جيدة بفضل إستراتيجية عملنا المرنة والمتوازنة، وما نستند إليه من أسس مالية قوية واستراتيجية واضحة وتوافر كفاءات مصرفية متميزة».وأشار المضف إلى التزام البنك بتطبيق قواعد راسخة للحوكمة واستمرار جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك عن الأشهرالـ 9 الأولى من 2023، قالت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، جهاد سعود الحميضي: «استمر البنك في الحفاظ على الربحية في الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، على الرغم من كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام، حيث تم تحقيق هذا التوازن من خلال القدرة على الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة، حققنا هذا الأداء المتوازن، والذي يعزز ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك».وأضافت الحميضي: «ما زلنا نواصل تركيز جهودنا لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ونفخر بتأكيد دورنا الرائد ومكانتنا المرموقة، وقدرتنا على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة بما يحقق أفضل المستويات والخدمات المصرفية للعملاء، كما يواصل البنك جهوده للحفاظ على مكانته في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية وأوعية ادخارية متميزة».وأكدت الحميضي أن البنك ما زال يواصل مبادراته التحول الرقمي في إطار رؤية استراتيجية لإثراء التجربة الرقمية للعملاء وتلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق ما هو أكثر من تطلعاتهم، ومدهم بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة، موضحة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لكافة المؤسسات وهو الخيار الأمثل لتطوير آليات العمل المصرفي.وأشارت الحميضي إلى أن «الأهلي المتحد» يواصل مساعيه لتنمية الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال، كما أكدت أن البنك يمضي بخطي متسارعة نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.وأضافت الحميضي: «استطاع الأهلي المتحد أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار سنوات طويلة قدرته على تقديم نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة».إلى ذلك، حصد البنك العديد من الجوائز خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، حيث توجت مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، جهود وإنجازات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الأهلي المتحد»، جهاد الحميضي، بمنحها جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تقديرا لقيادتها الاستثنائية على مدار مسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من 38 عاما ودعمها للابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، وخبراتها المتنوعة، وعضويتها النشطة في العديد من مجالس إدارات المؤسسات.وتقديرا لجهوده الاستثنائية في حماية عملائه ومكافحة الاحتيال، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال من مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وقد نال البنك هذه الجائزة استنادا إلى تطبيق التدابير الأمنية المتقدمة وأنظمة الكشف عن الاحتيال وبروتوكولات حماية العملاء.كذلك حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي في الكويت لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة، وذلك استنادا إلى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الشرعي، ومصفوفة تقييم المخاطر الشرعية، ودليل إجراءات التدقيق الشرعي وكذلك أساليب التدريب الشرعي الفعال، والتنفيذ الفعال لتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية مع التنظيم العالي لهيكل التدقيق الشرعي الداخلي ما يضمن كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الشرعي بالإضافة إلى مساهمة البنك في تعزيز الصيرفة الإسلامية من خلال إعداد وتقديم المواد الإعلامية المتعلقة بالتوعية المالية الإسلامية في قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك، مع إلمام فريق التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك بالمعارف والمهارات اللازمة للتميز في أداء مهامهم.وتقديرا لدوره الريادي ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة. تمنح هذه الجائزة القيمة على أساس سنوي من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس، وهي مجلة عالمية معترف بها متخصصة في العلوم المصرفية والمالية. وقد استحق البنك الأهلي المتحد أعلى الدرجات تقديرا لإنجازاته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات للعام 2022-2023 استنادا إلى ما يمتلكه البنك من سجل حافل بالمبادرات المجتمعية المؤثرة، بالإضافة إلى قدرة البنك على اختيار المبادرات المجتمعية وتحديد قيمتها المضافة وأثرها على المجتمع.وبالإضافة لما سبق حصل البنك الأهلي المتحد على شهادة الآيزو 9001:2015 المرموقة للبنية التحتية لتقنية المعلومات، وذلك للعام الثاني على التوالي ما يعكس ريادة البنك وتفوق نموذج عمله في مجال تقنية المعلومات، وقدرته على تطبيق أعلى معايير الخدمات التقنية لضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع العمليات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، حيث تعد هذه الشهادة معيارا معترف به دوليا لإدارة الجودة والذي تم تطويره ونشره من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.شكر وتقديرتوجه د.أنور المضف بالشكر للمساهمين على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، كما توجه بالشكر للعملاء لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات جديدة أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية بما لها من قدرة ومرونة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.وأعرب المضف عن شكره وتقديره لموظفي البنك على ما أظهروه من إخلاص وتفان في العمل، مؤكدا اعتزاز البنك الأهلي المتحد بثروته البشرية التي يعتبرها الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح البنك وتقدمه.بدورها، تقدمت جهاد الحميضي بخالص الشكر إلى بنك الكويت المركزي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك وعملائه الكرام، وأعربت عن جزيل الشكر للإدارة التنفيذية بالبنك، وجميع موظفيه على جهودهم المتميزة وتفانيهم في عملهم.