((كراوية للمقاولات)) تنشئ مصنعاً لـ((التعبئة والتغليف)) بـ300 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة كراوية جروب للمقاولات، ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد فى مجال التعبئة والتغليف بمنطقة السادات الصناعية.
قال وليد رضوان، مدير سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالشركة، إنَّ ((كراوية)) تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع التعبئة والتغليف بالشركة بنسبة 30% لتصل إلى 6.5 ألف طن بنهاية العام المقبل مقابل 5 آلاف طن حالياً، وذلك بدعم من التوسعات الجديدة.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تسعى من خلال التوسعات الجديدة إلى زيادة صادراتها إلى 50% مقابل 12% من إجمالى حجم الإنتاج حالياً.
لفت إلى أن جزءاً من الاستثمارات المرصودة سيتم تدبيرها من قبل البنوك الجزء الآخر ذاتياً عن طريق إعادة تدوير الأرباح.
وتتخصص الشركة فى تصنيع البولى ايثيلين ومواد التعبئة والتغليف، وتستهدف تصنيع منتجات جديدة كالشرنك كود والاسترتش والأفلام الرباعية وبلاستيك تغطية الصوب الزراعية من خلال التوسعات الجديدة.
ذكر ((رضوان))، أن الشركة تستورد 60% من خامات الإنتاج من دول آسيا لعدم وفرتها فى السوق المحلى، لافتاً إلى أن الشركة تبحث مع شركات مصرية لشراء مستلزمات الإنتاج محلياً للتغلب على المعوقات التى تواجهها فى الاستيراد.
وتأسست مجموعة كراوية للمقاولات عام 1967 وتمتلك عدداً من المصانع فى بورسعيد على مساحة 12 ألف متر مربع تعمل فى إنتاج كالرخام والبلاط والطوب المفرغ، والخلاطات الإسمنتية، ومنتجات التعبئة والتغليف.
كتب.. أحمد غنيم
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