((كراوية للمقاولات)) تنشئ مصنعاً لـ((التعبئة والتغليف)) بـ300 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة كراوية جروب للمقاولات، ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد فى مجال التعبئة والتغليف بمنطقة السادات الصناعية.

قال وليد رضوان، مدير سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالشركة، إنَّ ((كراوية)) تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع التعبئة والتغليف بالشركة بنسبة 30% لتصل إلى 6.5 ألف طن بنهاية العام المقبل مقابل 5 آلاف طن حالياً، وذلك بدعم من التوسعات الجديدة.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تسعى من خلال التوسعات الجديدة إلى زيادة صادراتها إلى 50% مقابل 12% من إجمالى حجم الإنتاج حالياً.

لفت إلى أن جزءاً من الاستثمارات المرصودة سيتم تدبيرها من قبل البنوك الجزء الآخر ذاتياً عن طريق إعادة تدوير الأرباح.

وتتخصص الشركة فى تصنيع البولى ايثيلين ومواد التعبئة والتغليف، وتستهدف تصنيع منتجات جديدة كالشرنك كود والاسترتش والأفلام الرباعية وبلاستيك تغطية الصوب الزراعية من خلال التوسعات الجديدة.

ذكر ((رضوان))، أن الشركة تستورد 60% من خامات الإنتاج من دول آسيا لعدم وفرتها فى السوق المحلى، لافتاً إلى أن الشركة تبحث مع شركات مصرية لشراء مستلزمات الإنتاج محلياً للتغلب على المعوقات التى تواجهها فى الاستيراد.

وتأسست مجموعة كراوية للمقاولات عام 1967 وتمتلك عدداً من المصانع فى بورسعيد على مساحة 12 ألف متر مربع تعمل فى إنتاج كالرخام والبلاط والطوب المفرغ، والخلاطات الإسمنتية، ومنتجات التعبئة والتغليف.





كتب.. أحمد غنيم