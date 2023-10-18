سى تورج مصر لمنتجات الإضاءة تنفذ توسعات جديدة بـ 30 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“سى تورج مصر” المتخصصة فى تصنيع منتجات الإضاءة ضخ استثمارت بقيمة 30 مليون جنيه لإنشاء مجمع صناعى جديد بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية.
قال ياسر أبوشادى، المدير التنفيذي لشركة“سى تورج مصر”، إن الشركة خاطبت جهاز تنمية مدينة السادات لتوفير مساحة الأرض اللازمة، للبدء فى أعمال الإنشاءات، ومن المرتقب أن تنقل الشركة جميع مصانعها القائمة بمنطقة تلا الصناعية وقويسنا إلى مجمع السادات.
أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة خاطبت عدد من البنوك لتوفير 40% من قيمة التمويل ومن المتوقع الحصول عليه مع بداية العام المقبل.
أوضح أن نقل المصانع إلى مجمع السادات سيساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بمعدلات كبيرة، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى مليون لمبة ليد سنويًا و500 ألف سبوت، و250 ألف كشاف.
أشار إلى أن الشركة تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى أوروبا وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية بجانب الدول العربية بعد الإنتهاء من إنشاء المصنع.
و”سى تورج مصر” هى شركة مصرية رائدة فى مجال وحدات الإضاءة، تأسست عام 2015، وبدأت كشركة مستوردة بنسبة 100% لمستلزمات التصنيع، ثم بدأت فى عملية الإنتاج والتصنيع عام 2020 وتعتمد حاليًا على 30% مكون مستورد، وتتخصص الشركة فى تصنيع لمبات الليد والبنلات والسبوتات، تحت علامات تجارية سى تورش، وفرصة، وبى إى سى.
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