سى تورج مصر لمنتجات الإضاءة تنفذ توسعات جديدة بـ 30 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“سى تورج مصر” المتخصصة فى تصنيع منتجات الإضاءة ضخ استثمارت بقيمة 30 مليون جنيه لإنشاء مجمع صناعى جديد بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية.

قال ياسر أبوشادى، المدير التنفيذي لشركة“سى تورج مصر”، إن الشركة خاطبت جهاز تنمية مدينة السادات لتوفير مساحة الأرض اللازمة، للبدء فى أعمال الإنشاءات، ومن المرتقب أن تنقل الشركة جميع مصانعها القائمة بمنطقة تلا الصناعية وقويسنا إلى مجمع السادات.

أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة خاطبت عدد من البنوك لتوفير 40% من قيمة التمويل ومن المتوقع الحصول عليه مع بداية العام المقبل.

أوضح أن نقل المصانع إلى مجمع السادات سيساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بمعدلات كبيرة، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى مليون لمبة ليد سنويًا و500 ألف سبوت، و250 ألف كشاف.

أشار إلى أن الشركة تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى أوروبا وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية بجانب الدول العربية بعد الإنتهاء من إنشاء المصنع.

و”سى تورج مصر” هى شركة مصرية رائدة فى مجال وحدات الإضاءة، تأسست عام 2015، وبدأت كشركة مستوردة بنسبة 100% لمستلزمات التصنيع، ثم بدأت فى عملية الإنتاج والتصنيع عام 2020 وتعتمد حاليًا على 30% مكون مستورد، وتتخصص الشركة فى تصنيع لمبات الليد والبنلات والسبوتات، تحت علامات تجارية سى تورش، وفرصة، وبى إى سى.