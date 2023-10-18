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إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى بنغازى الليبية باستثمارات 45 مليون دينار

10/18/2023 11:01:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال فؤاد مصباح العوام نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية للتدريب والاستشارات الاقتصادية المساهمة، إن الشركة وقعت بروتوكول مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة رصدت 45 مليون دينار ليبى لإقامة معرض دائم بمدينة بنغازى بليبيا على مساحة 23 ألف متر مربع، وسيخصص المعرض لعرض المنتجات المصرية بجميع أنواعها أبرزها الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء.

أشار إلى أن الشركة ستؤسس منصة إلكترونية لعرض التفاصيل المتعلقة بالمعرض لطرحها على الشركات والمواطنين الليبيين وسيتضمن أيضًا أسماء الشركات المصرية المشاركة فى المعرض، وخاصة المصانع التابعة لاتحاد المستثمرين.

لفت إلى أن الشركة نفذت 85% من إنشاءات المعرض وهو عبارة عن مبنى يضم 150 محل بمساحة 150 مترا لكل محل، بالإضافة لوجود مركز أمنى وبنوك وطرقات واسعة للشحن ومقاهى ومطاعم لخدمة المواطنين والزوار.

لفت إلى أن ليبيا من الدول المستهلكة ونسبة الإنتاج بها قليلة، ويعتمد الاقتصاد الليبى بنسبة 80% على المنتجات المصرية سواء منتجات مصنعة أو مواد بناء.

قال أسامة حفيلة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن البروتوكول جاء بناءً على رغبة اتحاد المستثمرين لإيجاد أسواق بديلة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لشركات المقاولات المصرية للمساهمة فى إعادة إعمار مدينة درنة التى تضررت بشدة من السيول مؤخرًا.

وأشار إلى أن اتحاد المستثمرين سيكون هو الجهة المسؤول عن تعاقدات شركات المقاولات والمصانع المصرية التى ترغب فى عرض منتجاتها داخل المعرض الليبى.


كتبت_ تقى أيمن

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