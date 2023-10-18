إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى بنغازى الليبية باستثمارات 45 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال فؤاد مصباح العوام نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية للتدريب والاستشارات الاقتصادية المساهمة، إن الشركة وقعت بروتوكول مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة رصدت 45 مليون دينار ليبى لإقامة معرض دائم بمدينة بنغازى بليبيا على مساحة 23 ألف متر مربع، وسيخصص المعرض لعرض المنتجات المصرية بجميع أنواعها أبرزها الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء.
أشار إلى أن الشركة ستؤسس منصة إلكترونية لعرض التفاصيل المتعلقة بالمعرض لطرحها على الشركات والمواطنين الليبيين وسيتضمن أيضًا أسماء الشركات المصرية المشاركة فى المعرض، وخاصة المصانع التابعة لاتحاد المستثمرين.
لفت إلى أن الشركة نفذت 85% من إنشاءات المعرض وهو عبارة عن مبنى يضم 150 محل بمساحة 150 مترا لكل محل، بالإضافة لوجود مركز أمنى وبنوك وطرقات واسعة للشحن ومقاهى ومطاعم لخدمة المواطنين والزوار.
لفت إلى أن ليبيا من الدول المستهلكة ونسبة الإنتاج بها قليلة، ويعتمد الاقتصاد الليبى بنسبة 80% على المنتجات المصرية سواء منتجات مصنعة أو مواد بناء.
قال أسامة حفيلة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن البروتوكول جاء بناءً على رغبة اتحاد المستثمرين لإيجاد أسواق بديلة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لشركات المقاولات المصرية للمساهمة فى إعادة إعمار مدينة درنة التى تضررت بشدة من السيول مؤخرًا.
وأشار إلى أن اتحاد المستثمرين سيكون هو الجهة المسؤول عن تعاقدات شركات المقاولات والمصانع المصرية التى ترغب فى عرض منتجاتها داخل المعرض الليبى.
كتبت_ تقى أيمن
MENAFN19102023000202011048ID1107267610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.