((نايس دير)) لتكنولوجيا التأمين تعتزم رفع رأسمالها 500 ألف دولار العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة تخطط ((نايس دير)) لتكنولوجيا التأمين الطبى لضخ 500 ألف دولار برأسمالها المدفوع العام المقبل.
وقال مصطفى مدحت، المؤسس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تستعد للقيام بجولة تمويلية الشهر المقبل تمهيداً لزيادة رأسمالها العام المقبل.
أضاف ((مدحت)) لـ((البورصة))، أن الزيادة الجديدة تستهدف دعم الخطة التوسعية للشركة خارج مصر والمقرر تنفيذها خلال 2024 فضلاً عن تطوير المنصة الإلكترونية للشركة ودعم الشبكة الطبية المتعاقدة معها.
ورفعت ((نايس داير)) رأسمالها المرخص به ليصل إلى 10 ملايين دولار نهاية مارس الماضى، وقامت بجولتين تمويليتين حصلت خلالهما على تمويلات بقيمة 1.2 مليون دولار تم استخدام 60% منها فى تأسيس المنصة الإلكترونية للشركة، فيما تم استخدام 40% من التمويل فى العمليات التسويقية.
فى سياق متصل، أشار ((مصطفى)) إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى دول شمال وغرب أفريقيا خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن تتواجد الشركة فى إحدى دول منطقة شمال وشرق أفريقيا غضون الربع الأول من العام المقبل.
وتتواجد الشركة حالياً فى دولة السودان عبر التعاقد مع 3 شركات تأمين ورعاية صحية.
فى سياق متصل، توقع تضاعف عدد مستخدمى تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة لنحو 500 ألف مستخدم العام المقبل مقابل نحو 250 ألف مستخدم حالياً.
وتتعاقد ((نايس دير)) حالياً مع ما يزيد على 7 آلاف جهة طبية، تتوزع بما يزيد على 4 آلاف صيدلية وألفى مركز تحليل و900 مركز أشعة بخلاف المراكز الطبية المتخصصة.
ونوه بأن الشركة بصدد التطوير المستمر لمنصتها الطبية؛ حفاظاً على سرية عملاء التأمين الطبى للشركات المتعاقدة، موضحاً أنه تتم تجربة اختراق البيانات الخاصة بالشركة مرتين سنوياً من خلال شركات تقنية متخصصة للتأكد من الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالعملاء وعدم اختراقها.
و((نايس دير)) هى منصة ناشئة لتكنولوجيا التأمين فى مصر، تقوم بتعريف معالجة المطالبات الطبية بحلول متطورة بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعى ومعالجة الأخطاء البشرية.
تابع: ((توفر المنصة حزمة من الخدمات الشاملة منها الدليل الشامل للأدوية، والذى يشمل الموانع الأساسية للأدوية وأدوية تشخيص التفاعلات، ومحرك البحث الشامل عن الأدوية، إضافة إلى تقنية التعرف الضوئى لتحقيق التكامل بين البيانات المتاحة على المنصة)).
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