((نايس دير)) لتكنولوجيا التأمين تعتزم رفع رأسمالها 500 ألف دولار العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة تخطط ((نايس دير)) لتكنولوجيا التأمين الطبى لضخ 500 ألف دولار برأسمالها المدفوع العام المقبل.

وقال مصطفى مدحت، المؤسس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تستعد للقيام بجولة تمويلية الشهر المقبل تمهيداً لزيادة رأسمالها العام المقبل.

أضاف ((مدحت)) لـ((البورصة))، أن الزيادة الجديدة تستهدف دعم الخطة التوسعية للشركة خارج مصر والمقرر تنفيذها خلال 2024 فضلاً عن تطوير المنصة الإلكترونية للشركة ودعم الشبكة الطبية المتعاقدة معها.

ورفعت ((نايس داير)) رأسمالها المرخص به ليصل إلى 10 ملايين دولار نهاية مارس الماضى، وقامت بجولتين تمويليتين حصلت خلالهما على تمويلات بقيمة 1.2 مليون دولار تم استخدام 60% منها فى تأسيس المنصة الإلكترونية للشركة، فيما تم استخدام 40% من التمويل فى العمليات التسويقية.

فى سياق متصل، أشار ((مصطفى)) إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى دول شمال وغرب أفريقيا خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن تتواجد الشركة فى إحدى دول منطقة شمال وشرق أفريقيا غضون الربع الأول من العام المقبل.

وتتواجد الشركة حالياً فى دولة السودان عبر التعاقد مع 3 شركات تأمين ورعاية صحية.

فى سياق متصل، توقع تضاعف عدد مستخدمى تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة لنحو 500 ألف مستخدم العام المقبل مقابل نحو 250 ألف مستخدم حالياً.

وتتعاقد ((نايس دير)) حالياً مع ما يزيد على 7 آلاف جهة طبية، تتوزع بما يزيد على 4 آلاف صيدلية وألفى مركز تحليل و900 مركز أشعة بخلاف المراكز الطبية المتخصصة.

ونوه بأن الشركة بصدد التطوير المستمر لمنصتها الطبية؛ حفاظاً على سرية عملاء التأمين الطبى للشركات المتعاقدة، موضحاً أنه تتم تجربة اختراق البيانات الخاصة بالشركة مرتين سنوياً من خلال شركات تقنية متخصصة للتأكد من الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالعملاء وعدم اختراقها.

و((نايس دير)) هى منصة ناشئة لتكنولوجيا التأمين فى مصر، تقوم بتعريف معالجة المطالبات الطبية بحلول متطورة بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعى ومعالجة الأخطاء البشرية.

تابع: ((توفر المنصة حزمة من الخدمات الشاملة منها الدليل الشامل للأدوية، والذى يشمل الموانع الأساسية للأدوية وأدوية تشخيص التفاعلات، ومحرك البحث الشامل عن الأدوية، إضافة إلى تقنية التعرف الضوئى لتحقيق التكامل بين البيانات المتاحة على المنصة)).