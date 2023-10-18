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((دوبيزل مصر)): 30% ارتفاعا فى الطلب على السيارات المستعملة

10/18/2023 11:01:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت منصة الإعلانات المبوبة“دوبيزل مصر”، ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة بنسبة تصل إلى 30% فى السوق المحلى منذ بداية العام الجارى، نتيجة نقص المعروض من السيارات الجديدة.

وأوضحت المنصة، فى بيان لها، أن السوق المصرى يواجه هذا النقص فى المعروض من السيارات منذ فترة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعروض منها، حيث يوجد نقص فى عملية التوريد ونسبة المتاح من السيارات فى السوق المحلى لا يكفى حجم الطلب.

وأشارت إلى أن عدد الباحثين عن السيارات المستعملة على المنصة أكثر من 150 ألف باحث شهريًا.

وتقدم المنصة لعملائها خيارات متنوعة من السيارات المستعملة، فالعميل يمكنه التعرف على أبرز النصائح اللازمة لشراء سيارة، كما يمكنه المقارنة بين اختيارات متنوعة.

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