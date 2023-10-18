((دوبيزل مصر)): 30% ارتفاعا فى الطلب على السيارات المستعملة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت منصة الإعلانات المبوبة“دوبيزل مصر”، ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة بنسبة تصل إلى 30% فى السوق المحلى منذ بداية العام الجارى، نتيجة نقص المعروض من السيارات الجديدة.
وأوضحت المنصة، فى بيان لها، أن السوق المصرى يواجه هذا النقص فى المعروض من السيارات منذ فترة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعروض منها، حيث يوجد نقص فى عملية التوريد ونسبة المتاح من السيارات فى السوق المحلى لا يكفى حجم الطلب.
وأشارت إلى أن عدد الباحثين عن السيارات المستعملة على المنصة أكثر من 150 ألف باحث شهريًا.
وتقدم المنصة لعملائها خيارات متنوعة من السيارات المستعملة، فالعميل يمكنه التعرف على أبرز النصائح اللازمة لشراء سيارة، كما يمكنه المقارنة بين اختيارات متنوعة.
MENAFN19102023000202011048ID1107267608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.