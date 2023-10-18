مراكز تؤسس شركة MFM لإدارة المرافق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“مراكز” للتطوير العقارى عن إنشاء شركة مراكز لإدارة المرافق MARAKEZ Facility Management (MFM).
وتعمل شركة مراكز لإدارة المرافق على أساس معيار أيزو 9001:2015 لأنظمة مراقبة الجودة حيث تؤكد هذه الشهادات المعترف بها دوليًا التزام الشركة بالكفاءة ومعايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.
وتعمل“إم إف إم” على مطابقة المعايير للحفاظ على سلامة الأصول الثابتة، وتعزيز البيئات الآمنة، والحد من تكاليف الإصلاح والصيانة، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتعزيز السلامة البيئية، وتعزيز قيمة العقارات والممتلكات.
ومن ناحية أخرى تعزز شركة“إم إف إم” تنوع محفظة مراكز الاستثمارية، وذلك باستخدام نهج فعال من الناحية الفنية وفعال من حيث التكلفة، وبالتالى تحقيق العديد من الفوائد، أهمها رفع معايير المشروعات متعددة الاستخدامات فى مصر وتلبية كافة احتياجات عملائها.
وقال المهندس باسل رمزى، العضو المنتدب لشركة مراكز:“نهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا مع التزامنا بأعلى مستويات الجودة حيث تتم إدارة جميع مشاريع مراكز وفقًا لمعايير الصناعة الأكثر صرامة مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية”.
والجدير بالذكر أنه تم منح شهادة الأيزو الافتتاحية لمول طنطا، وهو أول مركز تسوق رائد لـ”مراكز” خارج حدود العاصمة.
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