مراكز تؤسس شركة MFM لإدارة المرافق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“مراكز” للتطوير العقارى عن إنشاء شركة مراكز لإدارة المرافق MARAKEZ Facility Management (MFM).

وتعمل شركة مراكز لإدارة المرافق على أساس معيار أيزو 9001:2015 لأنظمة مراقبة الجودة حيث تؤكد هذه الشهادات المعترف بها دوليًا التزام الشركة بالكفاءة ومعايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وتعمل“إم إف إم” على مطابقة المعايير للحفاظ على سلامة الأصول الثابتة، وتعزيز البيئات الآمنة، والحد من تكاليف الإصلاح والصيانة، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتعزيز السلامة البيئية، وتعزيز قيمة العقارات والممتلكات.

ومن ناحية أخرى تعزز شركة“إم إف إم” تنوع محفظة مراكز الاستثمارية، وذلك باستخدام نهج فعال من الناحية الفنية وفعال من حيث التكلفة، وبالتالى تحقيق العديد من الفوائد، أهمها رفع معايير المشروعات متعددة الاستخدامات فى مصر وتلبية كافة احتياجات عملائها.

وقال المهندس باسل رمزى، العضو المنتدب لشركة مراكز:“نهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا مع التزامنا بأعلى مستويات الجودة حيث تتم إدارة جميع مشاريع مراكز وفقًا لمعايير الصناعة الأكثر صرامة مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية”.

والجدير بالذكر أنه تم منح شهادة الأيزو الافتتاحية لمول طنطا، وهو أول مركز تسوق رائد لـ”مراكز” خارج حدود العاصمة.