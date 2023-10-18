Thursday, 19 October 2023 08:27 GMT

جى فى: 4 شركات استشارية تتنافس على مشروع مدينة طربول الصناعية - جريدة البورصة

10/18/2023 11:00:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“جى فى” للاستثمارات وشركتها المتخصصة فى قطاع المرافق والبنية التحتية، عن أنها تعمل حاليًا على المفاضلة بين 4 مكاتب عالمية لاختيار الاستشارى العام للبنية التحتية ومرافق مشروع مدينة طربول الصناعية.

ويأتى ذلك فى إطار المرحلة الأخيرة للمناقصة العالمية التى سبق للشركة إطلاقها وفتح مظاريفها فى أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالى، حيث يتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة فى الأسبوع الأول من نوفمبر القادم.

وتقدم للمناقصة كبرى مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية ومن بينها شركة دورش، وشركة إيجيس الفرنسية بالتحالف مع شركة شاكر للاستشارات الهندسية، وشركة دار الاستشارات، وشركة إيهاف.

ويتمثل دور الاستشارى العام لمرافق المشروع فى مراجعة المخطط العام للمدينة وإجراء الدراسات الفنية والهندسية لتحديد المرافق المطلوبة وعددها وكذلك تحديد المسارات والشبكات والمحطات الرئيسية ومواقعها وحجمها، ووضع خطط العمل لتنفيذها على مراحل داخل الموقع.

وقال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات:“تتم حاليًا عملية الاختيار بين المرشحين الأربعة، حيث سيلعب الاستشارى المحترف الذى سيقع عليه الاختيار دورًا رئيسيًا فى مراجعه المخطط العام ووضع خطط العمل التى ستنفذ داخل موقع مدينة طربول الصناعية، والتى تمثل الجيل الجديد من المدن الصناعية المتكاملة”.

وتقع مدينة طربول على مساحة 109 ملايين متر مربع فى محافظة الجيزة، وهى أكبر مدينة صناعية ذكية فى مصر، وتتميز بموقعها الاستراتيجى وقربها من شبكة الطرق الرئيسية التى تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية، وهى تهدف لتكون مدينة صناعية جاذبة للاستثمار تربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التى تتواجد فى الدلتا.

MENAFN19102023000202011048ID1107267604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث