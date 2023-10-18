جى فى: 4 شركات استشارية تتنافس على مشروع مدينة طربول الصناعية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“جى فى” للاستثمارات وشركتها المتخصصة فى قطاع المرافق والبنية التحتية، عن أنها تعمل حاليًا على المفاضلة بين 4 مكاتب عالمية لاختيار الاستشارى العام للبنية التحتية ومرافق مشروع مدينة طربول الصناعية.

ويأتى ذلك فى إطار المرحلة الأخيرة للمناقصة العالمية التى سبق للشركة إطلاقها وفتح مظاريفها فى أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالى، حيث يتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة فى الأسبوع الأول من نوفمبر القادم.

وتقدم للمناقصة كبرى مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية ومن بينها شركة دورش، وشركة إيجيس الفرنسية بالتحالف مع شركة شاكر للاستشارات الهندسية، وشركة دار الاستشارات، وشركة إيهاف.

ويتمثل دور الاستشارى العام لمرافق المشروع فى مراجعة المخطط العام للمدينة وإجراء الدراسات الفنية والهندسية لتحديد المرافق المطلوبة وعددها وكذلك تحديد المسارات والشبكات والمحطات الرئيسية ومواقعها وحجمها، ووضع خطط العمل لتنفيذها على مراحل داخل الموقع.

وقال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات:“تتم حاليًا عملية الاختيار بين المرشحين الأربعة، حيث سيلعب الاستشارى المحترف الذى سيقع عليه الاختيار دورًا رئيسيًا فى مراجعه المخطط العام ووضع خطط العمل التى ستنفذ داخل موقع مدينة طربول الصناعية، والتى تمثل الجيل الجديد من المدن الصناعية المتكاملة”.

وتقع مدينة طربول على مساحة 109 ملايين متر مربع فى محافظة الجيزة، وهى أكبر مدينة صناعية ذكية فى مصر، وتتميز بموقعها الاستراتيجى وقربها من شبكة الطرق الرئيسية التى تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية، وهى تهدف لتكون مدينة صناعية جاذبة للاستثمار تربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التى تتواجد فى الدلتا.