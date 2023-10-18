جى فى: 4 شركات استشارية تتنافس على مشروع مدينة طربول الصناعية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“جى فى” للاستثمارات وشركتها المتخصصة فى قطاع المرافق والبنية التحتية، عن أنها تعمل حاليًا على المفاضلة بين 4 مكاتب عالمية لاختيار الاستشارى العام للبنية التحتية ومرافق مشروع مدينة طربول الصناعية.
ويأتى ذلك فى إطار المرحلة الأخيرة للمناقصة العالمية التى سبق للشركة إطلاقها وفتح مظاريفها فى أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالى، حيث يتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة فى الأسبوع الأول من نوفمبر القادم.
وتقدم للمناقصة كبرى مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية ومن بينها شركة دورش، وشركة إيجيس الفرنسية بالتحالف مع شركة شاكر للاستشارات الهندسية، وشركة دار الاستشارات، وشركة إيهاف.
ويتمثل دور الاستشارى العام لمرافق المشروع فى مراجعة المخطط العام للمدينة وإجراء الدراسات الفنية والهندسية لتحديد المرافق المطلوبة وعددها وكذلك تحديد المسارات والشبكات والمحطات الرئيسية ومواقعها وحجمها، ووضع خطط العمل لتنفيذها على مراحل داخل الموقع.
وقال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات:“تتم حاليًا عملية الاختيار بين المرشحين الأربعة، حيث سيلعب الاستشارى المحترف الذى سيقع عليه الاختيار دورًا رئيسيًا فى مراجعه المخطط العام ووضع خطط العمل التى ستنفذ داخل موقع مدينة طربول الصناعية، والتى تمثل الجيل الجديد من المدن الصناعية المتكاملة”.
وتقع مدينة طربول على مساحة 109 ملايين متر مربع فى محافظة الجيزة، وهى أكبر مدينة صناعية ذكية فى مصر، وتتميز بموقعها الاستراتيجى وقربها من شبكة الطرق الرئيسية التى تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية، وهى تهدف لتكون مدينة صناعية جاذبة للاستثمار تربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التى تتواجد فى الدلتا.
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