في المرحلة النهائية لرالي المغرب تيرانوفا يمنح فريق البحرين ريد إكستريم مرتبة الشرف

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- Total Communications)
تيرانوفا يمنح فريق البحرين ريد إكستريم مرتبة الشرف
في المرحلة النهائية لرالي المغرب
السائق الارجنتيني يختتم معركة المنافسة لفريق البحرين ريد إكستريم
والسعودي الراجحي يفوز بلقب رالي المغرب
منح السائق أورلي تيرانوفا فريق البحرين ريد إكستريم فوزاً دراماتيكياً في المرحلة النهائية من رالي المغرب اليوم بعد معركة متوترة مع السعودي يزيد الراجي في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة.
وحقق تيرانوفا، بمساعدة ملاحه مواطنه الأرجنتيني برناردو جراو بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر، نهاية مثالية في الحدث حيث فاز بالمرحلة النهائية ومسافتها 152 كم من الراجحي الذي حصل على مرتبة الشرف الشاملة في الرالي بسيارته تويوتا.
وأكمل تيرانوفا الفوز بالمرحلة بشكل رائع ليتعافى بعد خروجه من المنافسة بسبب مشكلة في أجهزة التعليق، لكنه استعاد عافيته بحصوله على المركز الثاني في المرحلة السابقة.
ولم يكن هناك الكثير للاختيار بين المتسابقين المسيطرين على مدار اليوم، وأخيراً تمكن تيرانوفا، الذي حقق وصافة رالي المغرب في العام الماضي، من تقليص الفارق بخمس ثوان.
وعاد سيباستيان لوب أيضاً للمنافسة بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر أخرى، وسجل خامس أسرع زمن اليوم جنباً إلى جنب مع ملاحه فابيان لوركوين، بعد الخروج المؤلم من المرحلة أمس بينما كان على بعد 29 ثانية فقط من صدارة الرالي.
وجرت فعاليات المرحلة النهائية ومسافتها 40 كم تقريباً عبر الكثبان الرملية. وانتهت معركة المنافسة التامة بعد مسافة 28 كم فقط عندما توقفت سيارة أودي بقيادة ستيفان بيترهانسل، التي كانت متأخرة بفارق 3 دقائق و49 ثانية عن الراجحي خلال الليل. كما توقف القطري ناصر العطية في الكثبان الرملية، لكنه احتفظ بلقب السائقين في بطولة العالم للراليات الصحراوية، استناداً إلى انتصاراته في ثلاث جولات سابقة.
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