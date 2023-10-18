5 رسائل سعودية لليابان واليونان بشأن غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وسط تصعيد للأوضاع في غزة، وجهت المملكة العربية السعودية، على لسان ولي عهدها، عدة رسائل لليابان واليونان، بشأن القطاع المحاصر.
جاء ذلك، خلال تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالين هاتفيين، يوم الأربعاء، من رئيسي وزراء اليابان فوميو كيشيدا، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه جرى خلال الاتصال الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من رئيس وزراء اليابان، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً.
رسائل سعودية وأكد ولي العهد السعودي، على أن بلاده تعتبر استهداف المدنيين في غزة «جريمة شنيعة واعتداء وحشيا»، مشددًا على «ضرورة العمل على توفير الحماية لهم».
كما أكد ولي العهد السعودي على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب «واس».
في السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان، بحث مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً.
وبحسب «واس»، فإن ولي العهد السعودي، أكد خلال الاتصال على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
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