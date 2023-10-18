5 رسائل سعودية لليابان واليونان بشأن غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - وسط تصعيد للأوضاع في غزة، وجهت المملكة العربية السعودية، على لسان ولي عهدها، عدة رسائل لليابان واليونان، بشأن القطاع المحاصر.

جاء ذلك، خلال تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالين هاتفيين، يوم الأربعاء، من رئيسي وزراء اليابان فوميو كيشيدا، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه جرى خلال الاتصال الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من رئيس وزراء اليابان، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً.

رسائل سعودية وأكد ولي العهد السعودي، على أن بلاده تعتبر استهداف المدنيين في غزة «جريمة شنيعة واعتداء وحشيا»، مشددًا على «ضرورة العمل على توفير الحماية لهم».



كما أكد ولي العهد السعودي على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب «واس».

في السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان، بحث مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً.

وبحسب «واس»، فإن ولي العهد السعودي، أكد خلال الاتصال على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.







