تطبيق يشخّص الإصابة بالسكري بالاستماع إلى صوت المريض

نجح علماء في ابتكار تطبيق ذكي بإمكانه تشخيص الإصابة بمرض السكري بواسطة الاستماع إلى صوت المريض.

وكشف الباحثون أن التطبيق الجديد، الذي يسهل تحميله على الهواتف الذكية، يستطيع إجراء الفحص في ثوانٍ للتأكد من إصابة المريض بالسكري، بعد تحدثه ببضع جُمل فقط، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأنشأ فريق من شركة Klick Labs، ومقرها الولايات المتحدة، نموذجاً للذكاء الاصطناعي قادراً على تمييز ما إذا كان الشخص مصاباً بمرض السكري من النوع الثاني خلال مدة تتراوح بين ست إلى 10 ثوانٍ من الصوت، وكشفت الاختبارات عن معدل دقة بنسبة 89% للنساء و86% للرجال.

وقال جايسي كوفمان، عالم الأبحاث في Klick Labs: «يسلط بحثنا الضوء على اختلافات صوتية كبيرة بين الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين لا يعانون منه، ويمكن أن يغير كيفية فحص المجتمع الطبي لمرض السكري».

وأضاف كوفمان: «يمكن أن تتطلب طرق الكشف الحالية الكثير من الوقت والسفر والتكلفة»، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الصوتية تتميز بالقدرة على إزالة هذه الحواجز بالكامل.

وتضمنت الدراسة تحليل 18000 تسجيل من أجل تحديد السمات الصوتية التي تميز غير المصابين بالسكري من مرضى السكري.

وباستخدام معالجة الإشارات، تمكن الباحثون من اكتشاف التغيرات الطفيفة في درجة الصوت وشدتها التي لا يمكن للأذن البشرية إدراكها.

ويمكن أن تكون هذه الأداة مفيدة لما يقدَّر بنحو 240 مليون بالغ حول العالم الذين يعانون حالياً هذه الحالة دون أن يدركوا ذلك، وفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري.

وتوضح أحدث الأبحاث الدور المتنامي الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مع تقارب نماذج التعلم الآلي وعلوم البيانات التي تساعد على تحسين علاج المرضى والمساعدة في الاكتشافات الطبية.

ويدعي الباحثون أن نموذج الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب بيانات صحية أساسية من الشخص المعني لتحديد ما إذا كان مصاباً بالسكري، يمكن توسيعه لتشخيص الحالات الصحية الأخرى.

وقال يان فوسات، نائب رئيس Klick Labs، وقائد الفريق البحثي: «يؤكد بحثنا الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا الصوتية في تحديد مرض السكري من النوع الثاني والحالات الصحية الأخرى».

وأضاف فوسات: «يمكن للتكنولوجيا الصوتية أن تُحدث ثورة في ممارسات الرعاية الصحية، باعتبارها أداة فحص رقمية يسهل الوصول إليها بأسعار معقولة».

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