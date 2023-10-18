بعد رحلة علاج امتدت سنتين.. سيدة تكتشف عدم إصابتها بالسرطان

اكتشفت سيدة بريطانية عدم إصابتها بالسرطان مطلقاً، بعدما خضعت لعلاج من المرض الخبيث خلال مدة استغرقت سنتين.

وأصيبت ميغان رويل (33 عاماً) بصدمة عارمة عندما أخبرها الأطباء أنه تم تشخيصها بشكل خاطئ، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وخضعت ميغان، وهي فنانة مسرحية، لتسع دورات من العلاج، عندما أُبلغت بأنها مصابة بسرطان الجلد، وأجريت لها عملية جراحية، الأمر الذي أثر بالسلب في خصوبتها.

وقالت رويل: «لا يمكنني أن أصدق حقاً أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث»، مؤكدةً أنها لم تجد تفسيراً منطقياً حتى اليوم لكيفية ما حصل.

وأضافت: «أمضيت سنتين معتقدةً أنني مصابة بالسرطان، وخضعت لجميع مراحل العلاج، ثم قيل لي إنه لا يوجد سرطان على الإطلاق».

وتمت إحالة ميغان إلى مراجعة الأمراض الجلدية في مستشفى تشيلسي وويستمنستر من قبل طبيبها عام 2019، عندما أُبلغت عن زيادة حجم الشامة الموجودة في الجزء العلوي من ذراعها، وأصبحت مثيرة للحكة.

وبعد التقاط خزعة من موضع الشامة في جسمها، قيل لها إنه تم التعرف إلى طبيعة الإصابة، التي اعتُقد حينها أنها إصابة بسرطان الجلد، وكانت رويل آنذاك تبلغ من العمر 29 عاماً.

وأحيلت السيدة إلى وحدة السرطان المتخصصة في مستشفى رويال مارسدن، حيث روجعت نتيجة الخزعة الخاصة بها، وأكد الأطباء لها وجود سرطان الجلد، وعلى إثر ذلك جرى استئصال نسيج بعرض 2 سم من جسمها.

وبيَّن الأطباء لرويل أن العلاج المناعي الذي تلقته قد يؤثر في خصوبتها، ما اضطرها إلى إجراء عملية حفظ للبويضات.

وذكرت ميغان أنها احتاجت إلى وقت طويل لاستيعاب الصدمة، عندما أخبرها الأطباء بحقيقة عدم إصابتها بالسرطان، لافتةً إلى أن الشعور الذي هيمن عليها هو الإحباط والغضب.

وقال محامي ميغان، ماثيو جاسكوين: «من الواضح أنها حالة غير عادية تماماً، إذ تم تشخيص إصابة ميغان عن طريق الخطأ بسرطان الجلد، وهو الأمر الذي كان له تأثير نفسي كبير عليها نظراً لصغر سنها».

وأضاف جاسكوين: «تفاقم هذا بسبب حاجتها إلى عملية جراحية، وكان العلاج الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه مؤثراً في خصوبتها».

وحصلت ميغان رويل على تعويض من المؤسسة التي تدير مستشفيي تشيلسي وويستمنستر، اللذين أخطآ كلاهما في تفسير نتائج تشخيصها سنة 2019، ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا عندما راجعت مؤسسة أخرى السجلات الخاصة بالمريضة عام 2021.