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سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين بأنحاء متفرقة من غزة ورام الله

10/18/2023 9:24:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم بسلسلة غارات إسرائيلية ليلية على أنحاء متفرقة من غزة، وقُتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله.

وشنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأربعاء/الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن «طيران الاحتلال قصف منازل في شمال غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات».

وأضافت: «استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الغندور في شارع الهوجا بمعسكر جباليا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين».

وأكدت أن غارة أخرى شنَّها الطيران الحربي الإسرائيلي على بنايات سكنية في رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى ارتقاء أكثر من 10 شهداء، وإصابة العشرات.

وفي خان يونس، استهدف طيران الاحتلال منزلاً في مدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 9 مواطنين وإصابة العشرات.

وقُتل شاب فلسطيني بالرصاص، مساء أمس، في هجوم شنَّه مستوطنون على قرية دورا القرع شمال رام الله، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب محمد عبد الرحمن فواقة (21 عاماً) وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً بجروح حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفادت (وفا) بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص صوب المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة لانتشال الشاب بعد إصابته لإسعافه، قبل أن يتمكن المواطنون من الوصول إليه وينقلوه إلى المستشفى.

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