السلطة الفلسطينية تطلب تحقيقاً من الجنائية الدولية بشأن قصف المستشفى

طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن القصف الذي استهدف مستشفى في مدينة غزة الثلاثاء وتبادلت إسرائيل والفصائل الاتهامات بالمسؤولية عنه، وفق ما أعلنت دبلوماسية في باريس أمس.

وقالت السفيرة الفلسطينية هالة أبو حصيرة، في مؤتمر صحافي، إن «دولة فلسطين أودعت، اليوم، ملفاً أمام المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في هذه الجريمة»، مؤكدةً أنه «يجب فتح تحقيق دولي».

وتعرّض المستشفى الواقع في مدينة غزة لقصف الثلاثاء أثار موجة تنديد واسعة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، أمس، ارتفاع حصيلة قتلى القصف إلى 471، مجدّدةً اتهام إسرائيل بـ«المجزرة».

وقالت إسرائيل إن القصف ناتج عن محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ نحو أراضيها.

وتبنّت الولايات المتحدة الرواية الإسرائيلية، مشيرةً، على لسان رئيسها جو بايدن، إلى أن ما حدث هو «نتيجة صاروخ حادَ عن مساره أطلقته جماعة إرهابية». في المقابل، ردّت حماس باتّهام واشنطن بأنها «شريك في المجازر الإسرائيلية».

وشدّدت أبو حصيرة على أن «إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة»، موضحةً أن «هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مدنية ومستشفيات على وجه التحديد».

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، قُتل فيه، وفق آخر حصيلة للجيش الإسرائيلي، أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم مدنيون، وتحتجز حركة حماس 199 شخصاً.

وتردّ إسرائيل بقصف مركز وعنيف على غزة أوقع حتى الآن 3478 قتيلاً، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

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