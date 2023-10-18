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مجلس «إشراق» يوافق على إعادة شراء الأسهم

10/18/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة إشراق للاستثمار أن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه، أمس، على برنامج إعادة شراء الأسهم.

وأشارت الشركة إلى أنه تم أيضاً الموافقة على قرارات أخرى تخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.

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