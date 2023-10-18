مجلس «إشراق» يوافق على إعادة شراء الأسهم

مجلس «إشراق» يوافق على إعادة شراء الأسهم
التاريخ
10/18/2023 7:28:39 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة إشراق للاستثمار أن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه، أمس، على برنامج إعادة شراء الأسهم.
وأشارت الشركة إلى أنه تم أيضاً الموافقة على قرارات أخرى تخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.
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