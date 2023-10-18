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شركة Beyon Money تحصل على ترخيص بدء العمليات في الإمارات

10/18/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت شركة Beyon Money على تصريح تقديم الخدمات المالية (FSP) من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، في سوق أبوظبي العالمي. سيتيح الترخيص لشركة Beyon Money تقديم مجموعة خدماتها المالية، وحلول خدمات الطرف الثالث لزبائنها من المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية.

وقال روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي للشركة: ((من خلال هذا الترخيص، الذي سيتيح لنا تقديم خدماتنا المالية وحلول خدمات الطرف الثالث سنتمكن من تطوير استراتيجيتنا في التوسع الإقليمي، بهدف إطلاق مجموعة خدماتنا في سوق الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية عام 2023. نحن نتطلع إلى طرح مجموعة خدمات Beyon Money بدءاً من التحويلات الدولية الرقمية، والخدمات المالية الشخصية، مع العمل جنباً إلى جنب مع الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسعة نطاق منتجاتنا وخدماتنا، على غرار خدماتنا المتوفرة في البحرين، والتي حققت نجاحًا)).

والجدير بالذكر أن شركة Beyon Money حققت نمواً كبيراً في البحرين في عام 2023، مع زيادة سنوية بنسبة أكثر من 115% في عدد الزبائن المشتركين، وما يفوق 60% من حجم المعاملات، عبر البطاقات مسبقة الدفع، وما يزيد على 65% في التحويلات الدولية، إلى جانب النمو بنسبة تتجاوز 100% على أساس شهري في المنتجات الاستثمارية.

أسست Beyon Money في يناير 2022 في البحرين، وحققت نمواً كبيراً في عام 2023، حيث ضاعفت قاعدة زبائنها، وزادت من حجم المعاملات عبر البطاقات والتحويلات والمنتجات الاستثمارية بنسبة 70%.

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