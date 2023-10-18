«أدمو لايفستايل» تستحوذ على «سي لا ڤي»

أعلنت شركة ((أدمو لايفستايل القابضة))، المشروع المشترك بين شركة ألفا ظبي القابضة و((مونتيروك إنترناشيونال ليميتد))، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على مجموعة ((سي لا ڤي)) للحياة العصرية والتجارب الفاخرة سريعة النمو، في خطوة استراتيجية تأتي تتويجاً للجهود المتسارعة للشركة في إثراء محفظة أعمالها، بمجموعة متنوعة من العلامات التجارية المتخصصة بالرفاهية والتجارب الفاخرة والمطاعم والترفيه، مما يسهم في توسيع حضورها العالمي شرقاً في عالم الضيافة والحياة العصرية.

وانطلقت مجموعة ((سي لا ڤي))، وتعني بالفرنسية ((هذه هي الحياة))، للمرة الأولى في جنوب شرق آسيا، مستوحية أعمالها من التراث الفني الغني للمنطقة في مجال الفنون والمنحوتات واللوحات والمعابد، وتوسعت المجموعة، خلال السنوات الماضية إلى مدن عالمية مثل سنغافورة ودبي وطوكيو وتايبيه.

وقال بتروس ستاثيس، نائب رئيس مجلس الإدارة، ((أدمو لايفستايل القابضة)): ((يشكل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة للتوسع في أعمالنا عالمياً، وتجسيداً واضحاً لرؤيتنا في المضي قدماً لاستكشاف العلامات التجارية البارزة، التي تتمتع بحضور مميز في السوق والاستثمار فيها، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية)).