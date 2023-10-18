وزارة الصحة تستعرض أبرز تحديثات تطبيق «الحصن»

(MENAFN
- Al-Bayan)
عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال ((جيتكس غلوبال)) النسخة المحدثة من التطبيق الصحي الرقمي الوطني ((الحصن)) بعد إضافة ميزات جديدة تشمل تطعيمات الأطفال الضرورية منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً.
واستعرضت الوزارة من خلال منصتها، مادة فيلمية تظهر أبرز المزايا التي يوفرها التحديث الجديد للتطبيق، بما فيها الرحلة الرقمية للبرنامج، حيث تتيح التحديثات مجموعة من الحلول الرقمية التي تُمكّن الأسر من متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسلاسة من خلال واجهة مصممة باحترافية وفق أفضل الممارسات التي تضمن سهولة الاستخدام لجميع الأفراد، وكذلك إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
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