وزارة الصحة تستعرض أبرز تحديثات تطبيق «الحصن»

عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال ((جيتكس غلوبال)) النسخة المحدثة من التطبيق الصحي الرقمي الوطني ((الحصن)) بعد إضافة ميزات جديدة تشمل تطعيمات الأطفال الضرورية منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً.

واستعرضت الوزارة من خلال منصتها، مادة فيلمية تظهر أبرز المزايا التي يوفرها التحديث الجديد للتطبيق، بما فيها الرحلة الرقمية للبرنامج، حيث تتيح التحديثات مجموعة من الحلول الرقمية التي تُمكّن الأسر من متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسلاسة من خلال واجهة مصممة باحترافية وفق أفضل الممارسات التي تضمن سهولة الاستخدام لجميع الأفراد، وكذلك إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة.