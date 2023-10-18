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شرطة دبي تطلق لعبة مغامرات «كوب 28» الإمارات بـ 6 لغات

10/18/2023 7:28:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، لعبة المغامرات البيئية التوعوية ((كوب 28 الإمارات)) بـ 6 لغات.

وأكد العميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب أن اللعبة تهدف إلى تنمية الوعي، وحث أفراد المجتمع على اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على الطبيعة، ومعالجة التغير المناخي، وضمان المستقبل المستدام.

وأفاد بأن اللعبة ليست مجرد مصدر للترفيه فقط، بل هي وسيلة توعوية وتعليمية، تتناول القضايا البيئية الرئيسية في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه تم تطوير اللعبة داخلياً من قبل مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي.

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