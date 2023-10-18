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6.9 ملايين مقعد على رحلات مطارات الدولة في أكتوبر

10/18/2023 7:28:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدولت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية 6.917 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال أكتوبر، بنمو نسبته 7.9 %، مقارنة بمستويات أكتوبر 2019، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن الإمارات تستحوذ على 31 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة سجلت 22.289 مليون مقعد مجدول خلال أكتوبر الجاري.

وأظهرت البيانات أن مسار حركة الطيران بين الإمارات والهند جاء في المركز السابع عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول، حيث ارتفع حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران بين البلدين خلال أكتوبر الجاري إلى 2.03 مليون مقعد، بنمو 8.7 %، مقارنة مع مستويات 2019، و2.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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