1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.5 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.13 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 383.94 مليون درهم و276 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 742.49 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37.21 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 221.25 مليون درهم، تلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 13.82 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 46 مليون درهم.