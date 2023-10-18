1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.5 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.13 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 383.94 مليون درهم و276 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 742.49 مليون درهم.
جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37.21 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 221.25 مليون درهم، تلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 13.82 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 46 مليون درهم.
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