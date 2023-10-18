الهلال السعودي يكشف طبيعة إصابة مهاجمه البرازيلي نيمار

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف نادي الهلال، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة التي تعرَّض لها مهاجمه البرازيلي نيمار خلال لقاء منتخب بلاده مع أوروغواي، أمس، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
وأوضح «الهلال»، أمس، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.
وقال: «أوضحت الفحوص الطبية تعرُّض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يخضع لعملية جراحية لاحقاً».
وأضاف أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي سيتحدد مدته بعد الجراحة.
كان نيمار قد غادر الملعب وهو يبكي، وظهر عقب المباراة، التي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون رد، وهو يسير على عكازين، ويضع واقياً على ساقه.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18102023000110011019ID1107267126
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.