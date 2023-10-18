الهلال السعودي يكشف طبيعة إصابة مهاجمه البرازيلي نيمار

كشف نادي الهلال، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة التي تعرَّض لها مهاجمه البرازيلي نيمار خلال لقاء منتخب بلاده مع أوروغواي، أمس، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأوضح «الهلال»، أمس، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وقال: «أوضحت الفحوص الطبية تعرُّض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يخضع لعملية جراحية لاحقاً».

وأضاف أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي سيتحدد مدته بعد الجراحة.

كان نيمار قد غادر الملعب وهو يبكي، وظهر عقب المباراة، التي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون رد، وهو يسير على عكازين، ويضع واقياً على ساقه.

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