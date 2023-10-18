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محمد صلاح يخرج عن صمته ويناشد العالم إيقاف العنف الوحشي في غزة (فيديو)

10/18/2023 7:28:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرج اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن صمته، مناشداً العالم إيقاف ممارسات العنف الوحشي في غزة.

وأكد صلاح، اليوم، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أنه «ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة».

وقال: «شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تُدمي القلوب»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن تحمُّل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع».

وأضاف: «جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها»، مشدداً على ضرورة «أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً».

وتابع: «يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس
شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً».

وناشد نجم ليفربول جميع قادة العالم التكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، مؤكداً أنه «يجب أن تسود الإنسانية».

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