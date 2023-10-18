المحايد خذل الحق ولم ينصر الباطل

يتداول الناس مقولة تنسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي: «الشخص المحايد، هو شخصٌ لم ينصر الباطل، ولكنه من المؤكد أنه خذل الحق»، ومن صيغة المقولة، نعلم يقيناً أنه أسلوب حديثٌ لم يكن من استخدام العرب في وقت الإمام علي، ولكنّ المقولة لها أصل في التاريخ، وهي من الآثار التي رواها الشريف الرضي (359‪-‬406 هـ)، في كتابه «نهج البلاغة»، الذي جمع فيه ما انتخبه من خطب وأقوال الإمام، حيث روى عنه قوله في الذين لم يقاتلوا معه: «خذلوا الحقَّ، ولم ينصروا الباطل»، وبهذا، يتضح لنا أصل القول، وأظنُّ أنّ بعض الكتّاب في العصر الحديث لمح المقولة هذه ووضعها في قالب حديث.

ولا يهمنا الآن أن نتأكد من صحة نسبتها للإمام أو ضعفها، ولكنّ السؤال، ما نسبة صدقها وواقعيتها في ما نراه جلياً بين أعيننا، ونحن نمر هذه الأيام في أزمات كبرى بسبب احتلال فلسطين، وانقسام الفصائل الفلسطينية عندما تمّ استغلالها من قِبل قوى خارجية معادية للعروبة وللقضية بكاملها، فنجحت في فصل قطاع غزة عن الحكومة الفلسطينية، وجعلتهم هدفاً سائغاً لدولة العدو الصهيوني، ثم قامت بنفس الفعل في لبنان، حيث جعلت حزب الشياطين يسيطرون على مفاصل الدولة فيه، فأصيبت جميعاً بالشلل من جرّائهم، من بعد أن كانوا يزعمون أنّ دورهم لا يتجاوز مقاومة الدولة العبرية خلال الشريط الحدودي، وفي العراق، منذ الاحتلال الأميركي الغاشم، وهي تعيث فساداً فيه، وتزود جميع الأحزاب المتناحرة بالسلاح، ليقتل السني الشيعي، والشيعي السني، وليفسدوا في الأرض ولا يصلحون، فلما تهيأت لهم فرصة الدخول في بلاد اليمن، وقد وجدوا في شخصية الحوثي كلّ ما يريدون: حب السلطة والمال والجهل والعناد وكثرة الموالين له، بسبب تركيزه على التعليم لفترة طويلة، واتخاذ المخيمات بحجة الدعوة إلى الزيدية، والحقيقة أنهم كانوا يؤسسون جيشاً بمعونة قوى الظلام، وتحت نظر الرئيس المخلوع علي صالح، بل هناك أدلة تشير إلى أنّه أمدهم بالمال وساعدهم في بداية أمرهم، ليقوموا بضرب السلفية الصاعدة في بلدة (صعدة)، وهكذا لعب علي صالح على الجميع، وكانت إيران تمد الحوثي وحزبه حتى أصبح غولاً، واحتل صنعاء، وأفسد اليمن، وفرّق اليمنيين واعتقلهم وقتل من قتل منهم بغير حق، إلا أنّه يريد تنفيذ خطط أهل البغي والعدوان من أعداء الأمة العربية.

عندما أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، عاصفة الحزم، لاقتلاع الشجرة الحوثية الخبيثة، التي زرعها الأعداء في خاصرة الجزيرة العربية، هبّت الدول الشقيقة والصديقة للوقوف مع العاصفة، فانضوت تحت راية السعودية عشر دولٍ، وأيّدت دول كثيرة العمليات، وعرضت مساندتها، ولكن هناك دولٌ بيننا وبينهم اتفاقيات عسكرية واقتصادية مشتركة، وتقوم المملكة السعودية منذ عقود طويلة وسائر دول الخليج العربي بدعمها في مِحَنها ومآسيها بالمال، وتقف معها في حروبها قولاً وفعلاً، من أمثال (باكستان)، ولكنّ كل هذا لم يشفع لنا لتقوم بالمشاركة مع التحالف، بل أعلن برلمانها موقف الحياد، وخذلت الحقّ من أجل أطماع حزبية، ولم تفكّر في العواقب، وقد علمت المملكة من هذا الموقف الغريب، ودول الخليج كذلك، أنّ مثل هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات حبر على ورق لأيام السلام، ولكنها تتبخر في وقت الحروب، ولا نفع منها، ويا أسفا على الأموال التي أنفقت على قوم يتنكرون لك وقت حاجتك، وإنّي أقول: لا حاجة لنا في أحدٍ، فنحن نستطيع حماية أنفسنا بحد سيوفنا، ووالله، إنّ عاصفة الحزم سوف تتحول إلى عواصف تقتلع جذور كل من يحاول المساس بأمن خليجنا، أو يفكر في إلحاق الضرر بأي دولة خليجية، وصدق الشاعر الحكيم القائل:





فإما أن تكونَ أخي بحقٍ

فأعرفَ منك غثّي من سميني

وإلا فاطرحني واتخذني

عدوّك أتقيكَ وتتقيني





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