Thursday, 19 October 2023 05:56 GMT

علاقة مباشرة بين الخرف وتقلبات ضغط الدم

10/18/2023 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في دراسة جديدة نُشرت على موقع ((ساينس تيك دايلي))، أجراها باحثو جامعة جنوب أستراليا، تم تأكيد العلاقة بين تقلبات ضغط الدم والإصابة بالخرف لدى كبار السن. وأشارت النتائج إلى أن من يعانون تقلب ارتفاع ضغط الدم لديهم سبّب في انخفاض الأداء المعرفي والإدراكي والإصابة بالخرف، وهذا بمثابة علامة سريرية مبكرة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN18102023000110011019ID1107267122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث