علاقة مباشرة بين الخرف وتقلبات ضغط الدم

في دراسة جديدة نُشرت على موقع ((ساينس تيك دايلي))، أجراها باحثو جامعة جنوب أستراليا، تم تأكيد العلاقة بين تقلبات ضغط الدم والإصابة بالخرف لدى كبار السن. وأشارت النتائج إلى أن من يعانون تقلب ارتفاع ضغط الدم لديهم سبّب في انخفاض الأداء المعرفي والإدراكي والإصابة بالخرف، وهذا بمثابة علامة سريرية مبكرة.

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