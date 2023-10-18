عمرو دياب يدعم الفلسطينيين في غزة بـ5 ملايين جنيه

أعلن المطرب المصري عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه دعماً للشعب الفلسطيني في غزة.

وقرر دياب تقديم هذا الدعم إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، تضامناً مع الفلسطينيين في محنتهم الحالية، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وأعرب النجم الشهير عن شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كل المبادرات الإنسانية الذين يسعون إلى إغاثة أهالي غزة.

كان «الهضبة» قد قام بتغيير صورته الشخصية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، مستبدلاً بها صورة العلم الفلسطيني، في إعلان واضح عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.