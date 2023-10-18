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روائع مسرح البولشوي في ضيافة «دبي أوبرا»

10/18/2023 7:28:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

موسم مليءٍ بالفعاليات الفريدة في آن، حيث أعلنت ((إم بريمير)) عن تفاصيل أربعة أحداث رئيسة ينتظرها الجمهور في ((دبي أوبرا)) بشغف، تبدأ في 1 نوفمبر المقبل.

أرخيبوفسكي

سيُفتَتح هذا الموسم بحفلٍ طال انتظاره للموسيقي الروسي العالمي الشهير العازف أليكسي أرخيبوفسكي، الملقّب من قبل معجبيه بـ((جيمي هندريكس الآلة الوتريّة)) والمعروف أيضاً باسم ((باغانيني بالاليكا))، الذي سيُقدّم هذا النوع من الاحتفالات أوّل مرّة في منطقة الشرق الأوسط، في دار دبي للأوبرا في 1 نوفمبر 2023.

حصل أرخيبوفسكي رسميّاً على لقب ((أفضل عازف بالاليكا منفرد في العالم)) من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة في روسيا عام 2011، وسيقوم بأداء أغانٍ شعبيّة وكلاسيكيّة ومعاصرة في أول حفل بالاليكا له في المنطقة، والذي لا ينبغي تفويته على الإطلاق.

وستقام حفلة دبي أوبرا الكلاسيكيّة، التي يتم تقديمها بشكل مشترك من قبل شركتي إم بريمير ومُندُس غالا، وبالتعاون مع ((أوبرا دريسدن))، في 18 نوفمبر، في دار دبي للأوبرا وستكون أبرز أحداث هذا الموسم.

ومن بين النجوم الذين سيتحفون الجمهور بأروع الأمسيات، السوبرانو الروسيّة العالميّة عايدة جاريفولينا وعازف التينور الإيطالي الشهير ريكاردو ماسي والسوبرانو الإيطاليّة أنستازيا بارتولي، وفاسيليسا بيرزانسكايا وفرقة جانوسكا من النمسا، ونجم الباليه ورئيس مسرح البولشوي دينيس رودكين؛ ومايسترو الجاز إيغور بوتمان.

قامات فنيّة

وسيقدّم بعض نجوم الأداء في حفلة دبي أوبرا الكلاسيكيّة عروضهم الفرديّة الخاصّة بهم قريباً، حيث ستحيي عايدة غاريفولينا، أول حفل منفرد لها على الإطلاق في الإمارات يوم 19 نوفمبر في دار دبي للأوبرا.

وفي اليوم التالي، 20 نوفمبر 2023، سيقدّم نجم الباليه ورئيس مسرح البولشوي دينيس رودكين وأصدقاؤه من فرق الرقص البولشوي وميخائيلوفسكي وتياترو ألا سكالا، عروضاً مُلفتة في دار دبي للأوبرا. كما سيشارك في الظهور ميخائيل لوبوخين وسيمين تشودين وإليونورا سيفينارد. وستنضم للمسرح أيضاً راقصة الباليه إيفجينيا أوبرازتسوفا والمخرج الليتواني ريماس توميناس وجاكوبو تيسي.

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