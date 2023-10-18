يرى أن القصة جوهر تنبثق منه الأشكال الأدبية الأخرى.. أكثم الحسين: الإمارات تحمل شعلة الفكر العربي

يرى الكاتب السوري أكثم الحسين، الحاصل على المركز الأول في جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، عن مجموعة ((قصص تبحث عن كاميرا))- عام 2019، أن القصة هي المشهد الأول والحدث الجوهر الذي تنبثق منه أشكال الأدب الأخرى.

ويؤكد الحسين في حوار مع ((البيان)) أن دولة الإمارات لها الفضل والدور الكبير في احتواء الشباب العربي المبدع والأخذ بيده للوصول إلى مراتب عالية في ساحة الأدب العالمية، وهي باتت، كما يؤكد، تحمل، بجدارة، شعلة الفكر والثقافة العربيين.

حدثنا عن البدايات؟

البدايات مع البوح اللغوي كانت بريئة من الأجناس الأدبية الواضحة في ملامحها، ففي المراحل الدراسية الأولى كان التعبير عما ألاحظه وأشعر به يأخذ شكل الخاطرة، وفي مرحلة الجامعة انتسبت إلى الفرقة المسرحية، وكانت هناك محاولات للكتابة المسرحية، قمت بطباعتها في كتيبات صغيرة، لكن القصة كانت هي الجنس الأدبي الذي استكنت إليه، لأنها المشهد الأول والحدث الجوهر الذي تنبثق منه أشكال الأدب الأخرى.

ولا أدري تماماً لماذا بدأت الكتابة أو لا أستطيع تحديد سبب محدد، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى البوح دائماً، بحاجة إلى الشعور بما يحدث من حولنا وما يحدث داخلنا. باختصار، الكتابة بالنسبة لي حاجة روحية أكثر من كونها اختياراً معروف الأسباب.

ما سبب ميلك لهذا الصنف الأدبي (القصة).. وما هي سماته ؟

اخترت القصة القصيرة لأنها المشهد الذي يمر سريعاً من أمامي دون تحضير مسبق، الومضة التي تُضاء في مخيلتي ولا تحتاج مئات الصفحات لتُخلق على دفاتري. اللوحة ((السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية)) التي أراها معلقة تجذب الناس ولها من الوضوح ما يستطيع إثارة العمق داخل كل إنسان. أعتقد أن القصة القصيرة هي الواسطة المتواضعة بين عالم الأدب والناس ولذلك هي أقرب للاثنين.

أين مكان القصة في المشهد الأدبي السوري والعربي عامة.. وما سبب تصدر الرواية برأيك؟

أعتقد أن الشباب السوري يستعيد الشغف بكتابة القصة القصيرة، ونلاحظ هذا الأمر من الجوائز الأدبية العربية التي نال الشباب السوري فيها مراكز أولى على مدى السنوات الأخيرة، إن كان في جائزة ((راشد بن حمد الشرقي للإبداع)) أو جائزة سعاد الصباح، أو في جوائز الشارقة، وغيرها الكثير من المسابقات على مستوى عربي. وبالنسبة إلى تفضيل الرواية لا أعتقد أن هناك سبباً أدبياً، بل ربما يرتبط هذا الأمر بشروط دور النشر وتسويق الرواية الغربية.. نحن هنا في هذه المنطقة لنا علاقة بالحكاية أكثر من الرواية، كما أظن.

عن ماذا تكتب عادة.. هل الأمر مرهون بمواقف وتأثيرات محددة أم الكتابة عن شيء هي مشروع مخطط لديك؟

كلٌ يكتب عمّا امتلأ به وفاض، أو عمّا خُذل به ونقصه، ويريد لأنسنته التئام جرحها، وربما أنا عالق بين الاثنين. فقد فاضت مشاعرنا وحسرتنا وأحلامنا لقسوة الواقع وأصبحت أكبر منّا، كتبت عن حكايات البلاد، وماضيها وحلمت بحلم نقي في الوطن، والعشاق المخذولين في ساحات الحرب، وعن الحرب ذاتها، وعن التهجير والحب والتوق لسماء عادلة...

كيف تقيم دور الإمارات العربية المتحدة في دعم الكتّاب العرب وما تقدمه من دعم للحراك الثقافي العربي؟

الإمارات العربية لها الفضل والدور الكبير في احتواء الشباب العربي المبدع والمسك بيدهم للوصول إلى مراتب عالية في ساحة الأدب العالمية، إن كان في المسابقات النزيهة الضخمة التي تصدرها كل عام، وإن كان في تبني المبدعين العرب من خلال الطباعة والدعوات للمهرجانات العالمية، وإن كان في ترجمة الأعمال العربية وتصديرها للعالم. والأهم أن الإمارات العربية هي قبلة الثقافة العربية في الأعوام الأخيرة لشدة اهتمامها بالحركة الأدبية العربية من الخليج إلى المحيط.