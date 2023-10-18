4 أفلام قصيرة عربية وعالمية بالتعاون مع شركة «سينيوليو».. أمسية سينمائية في مكتبة محمد بن راشد غداً

انطلاقاً من دورها في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع شركة ((سينيوليو))، يوم غدٍ الجمعة، عرضاً لمجموعة من الأفلام القصيرة من حول العالم الحائزة على جوائز دولية مرموقة، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز أهمية الثقافة السينمائية بين زوارها وأعضائها.

وقال د.محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: ((إن هذه الأمسية المتميزة تشكل محوراً ثقافياً مهماً يعكس بوضوح رؤيتنا واستراتيجيتنا لنشر الثقافة والفنون وإعادة تشكيل الذائقة السينمائية والنقدية عند أفراد المجتمع، حيث تُعتبر الأفلام القصيرة منبراً رائداً يتيح التعبير عن الرؤى والأفكار والقضايا المجتمعية في وقت قصير، بما يعزز النقاش والتفكير النقدي لدى المشاهدين، الأمر الذي يجعلها أداة قوية للارتقاء بالوعي الثقافي والاجتماعي))، مضيفًا: ((نسعى كذلك من خلال هذه الأمسية المليئة بالإبداع والتفرد لإبراز جمالية السينما وتقديم فرصة لجمهورنا لاستكشاف آفاق جديدة من التميز الفني)).

تجارب

وتعرض مكتبة محمد بن راشد، خلال الأمسية السينمائية، 4 أفلام قصيرة عربية وعالمية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية تشمل فيلماً وثائقياً لبنانياً بعنوان ((أسفل السماء البرية الزرقاء))، للمخرجة رلى شمص، وفيلم رسوم متحركة يابانياً بعنوان ((قضمة عظم))، للمخرجة هونامي يانو، بالإضافة إلى فيلم رسوم متحركة يحمل اسم ((الصندوق))، من سلوفينيا، للمخرج دوسان كاستيليتش، وكذلك فيلم من كوريا الشمالية بعنوان ((برعم))، من إخراج يون جا إيون.

وتعرض الأفلام الأربعة، مجموعة من التجارب المميزة من مختلف أنحاء العالم، حيث تأخذنا في رحلة من لبنان لإنقاذ بجعة بيضاء كبيرة لتصبح جزءًا من حياة رجل، وتنتقل إلى اليابان حيث فتاة صغيرة تتأمل في ذكرياتها مع والدها في جنازته، لتبحر إلى سلوفينيا، حيث اكتشاف متعة التفكير خارج الصندوق من خلال مخلوقات تعيش في صندوق، وأخيراً إلى كوريا الشمالية، حيث تبدأ فتاة صغيرة رحلتها الأولى لشراء براعم الفاصوليا لأمها.

وفي بداية العرض، سيقدم المخرج الإماراتي الشهير نواف الجناحي، كلمة يسلط فيها الضوء على الأمسية والأفلام القصيرة التي ستعرض، ودورها وأهميتها في الساحة الفنية المحلية والعالمية، كما سيتم تنظيم جلسة نقاشية مع الجناحي في ختام الأمسية، تفتح الباب أمام الجمهور لإبراز رؤاهم وأفكارهم حول الأفلام المعروضة.