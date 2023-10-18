أعضاء لجنة تحكيم مهرجان دبي لمسرح الشباب: أصالة الفكرة وحرفية الأداء تثريان مكانة المسرح

التكوين والمقاربة لشخوص تنبض بالحياة على خشبة المسرح، الذي يستحضر واقعها الاجتماعي، وينصت باهتمام لفكرها وفلسفتها التي تحاكي واقع شبابها الإماراتيين، يعدان من أساسات الحراك المسرحي في خريطة ((مهرجان دبي لمسرح الشباب)) بين حدود الواقع والمتوقع من أصالة الفكرة وحرفية الأداء في جوهر نص لن يتكرر، يغرد خارج سرب النمط والتكرار ووسط ضباب الاقتباس وغياب الأصالة، يتقن هويته ويستحضر الإبداع ليحظى باهتمام النقاد ولجنة التحكيم وفقاً للمعايير النقدية والثقافة المسرحية المعاصرة.

قبل بداية عروض مهرجان دبي لمسرح الشباب، التي ستقام في الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 6 فرق مسرحية محلية، فتحت ((البيان)) الستار مبكراً، واستقبلت أعضاء لجنة التحكيم للحديث عن المعايير والمتطلبات الأساسية، التي يجب توافرها في الأعمال كي تتأهل لجوائز الدورة الـ14، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.. وفقاً للجنة التحكيم، التي يترأسها المخرج والكاتب ناجي الحاي، وتضم كلاً من الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي.

هوية وتمايز

يشير رئيس لجنة التحكيم المخرج والكاتب ناجي الحاي إلى أن العمل المسرحي المتكامل، الذي يستحضر الفكرة وجاذبية الطرح والتفاعل الجماهيري، يجب أن يتقن خلق هوية وتمايز في تجارب مسرح الشباب بصفة عامة، وهو ما يتطلب توافقاً جماعياً في الإبداع، وأن فقد هذا الشرط الشامل بقي متميزاً من جانب منها وضعيفاً أو مكرراً في جانبه الآخر. والحقيقة أنه في العديد من الدورات السابقة برزت أعمال شابة متميزة، إلا أنها ظهرت باجتهادات متفردة ومتباعدة، ولم يجرِ حصرها أو تطويرها، فبدونا كأننا بلا هوية، وبدا مسرحنا كأنه يبدأ كل يوم من جديد.

أصالة وتجريب

وحول أهمية تقييم العمل المسرحي ووضعه محل دراسة فنية بصرية وأكاديمية، يقول الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان: إن أهم ما يميز فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب طابعه القائم على التجريب والتجديد بلا شرط ولا قيد، كونه الوسيلة المثلى للوصول إلى رؤية فنية خاصة تنسجم مع هوية المسرح الإماراتي، الذي يمتلك القدرة على التميز في خريطة المسرح العربي بحضور فني ذي مستوى تقني وثقافي عالٍ، وذلك من ناحية طرائق الإخراج المتقدمة ومعالجات النواحي التجسيدية والأدائية المتنوعة، التي ينظر إليها المسرحيون بتقدير كبير. وهذا الأمر لم يأتِ اعتباطاً البتة، بل جاء نتيجة لأصالة الحركة المسرحية الإماراتية وارتباطها بالثقافة الوطنية والقومية، والتزامها قضايا الجماهير الثقافية والتربوية.

علاقة تكاملية

وفي ما يتعلق بقدرة النص على تحقيق مستويات أفضل للعرض، ثم تتوافر في تكوينه المعايير الأكاديمية كافة للفن المسرحي يؤكد الحليان أنه لكي يحقق النص مستويات أفضل للعرض لا بد من أن يترك المؤلف فسحة واسعة للمخرج في الإبداع والتخيل والحركة والتفسير، كما يترك المخرج للممثل فسحة واسعة للارتجال، وأن يوطن المؤلف نفسه على أن يغادر نصه مرتين: المرة الأولى حين ينتهي من كتابة النص، والمرة الثانية حين ينتهي من لقاءاته مع المخرج والممثلين وقبل الدخول إلى ورش التدريبات، ومع العرض الأول يدخل نصه المعروض من جديد موطناً نفسه على أن يقرأ نصاً جديداً لا يعتمد المحاكاة لتصوراته الذهنية، وإنما تكون تلك التصورات قاعدة للخلق الإبداعي في مجال التشخيص وبهذا نكون وتكون العلاقة بين المؤلف والمخرج ليست علاقة نسخ ومحاكاة ولا علاقة تضاد أو تغاير كلي، وإنما علاقة تكاملية.

ظواهر اجتماعية

يشير الفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي إلى أن تقييم الأعمال المسرحية يخضع في البداية للائحة وشروط المهرجان في دورته الـ14 بلا شك وبصورة عامة نتمنى أن تحمل الأعمال المرتقبة الأصالة، على وجه التحديد، في سياق فكرتها إضافة إلى حضور النص المحلي لكتاب شباب يأخذون في الاحتساب لونية أبي الفنون والقائم على طرح التساؤلات ليترك المجال للمتفرج لاتخاذ قرارات تكون في ضوء التعرية للواقع، باحتساب المسرح دراسة جمالية وانفعالية لقضايا المجتمع والإنسان، إذا نحن أردنا منه أن يكون ظاهرة فنية تخدم الوعي الشعبي، بل يكسب لنا جمهوراً نعده شريكاً للممثل في المسرحية.