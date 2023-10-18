«حروف ملونة».. أعمال تتزين بروائع الزخرفة والتذهيب

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، أول من أمس، معرض ((حروف ملونة – معرض لنخبة من الفنانين الإيرانيين)) الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع ((أولد بيرج غاليري))، ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط)) التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها ((دبي للثقافة)) حتى 31 أكتوبر الجاري.

حضرت الافتتاح نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية يتقدمهما : الأديب عبد الغفار حسين عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ود.سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان العويس الثقافية، وسعيد مبارك خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((هيئة دبي للثقافة والفنون)) ود.صلاح القاسم مستشار هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمهور كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأصدقاء المؤسسة.

قيمة

ويشارك في المعرض الذي تديره القيمة الفنية بيجاه بهروزفر، 23 فناناً إيرانياً يقدمون فيه تشكيلة متنوعة من الأعمال التي تزينت بجماليات الزخرفة والتذهيب وتشابك الحروف وتداخلها، حيث أبرزت اللوحات العمق التاريخي للكتابة، ففيه يطل عادل علاسوند، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كارنيك بعمل فني يعكس شغفه وخبرته العالية في الفنون، كما يشارك فيه أحمد مازادي بلوحة تكشف عن مرونة وحيوية خط النستعليق، فيما يقدم علي زندي شفق ثلاث لوحات فنية تبرز شغفه بالتصميم والخط، بينما تظهر أعمال أمير حسين جباري اهتمامه بالفنون والابتكار، ويقدم دامون خانجانزاده أربع لوحات تكشف عن مهاراته في التصميم الغرافيكي، ويعرض داود أسدالله وش مجموعة أعمال مبتكرة يستعرض فيها موهبته وإتقانه لفن الخط.

شغف

وضمن أعمالها تبرز الفنانة دينا نطاق نيا شغفها بالخط الكوفي وما تمتلكه من مهارات خاصة في الخط الطباعي وخط سرير القديم، وتعكس لوحات الفنان حسين شيرازي اهتمامه بفن الخط وفن الغرافيك، أما كوروش قاضي مراد، مبتكر الأسلوب الحسي في فن الخط الفارسي، فيشارك بأعمال فنية تظهر مرونة الحروف وما تمتاز به من حيوية عالية، فيما اختارت لادن مشير فاطمي الخط والألوان المائية لرسم لوحاتها التي تعبر عن انسيابية المشاعر الإنسانية، كما يتضمن المعرض تشكيلة من أعمال الفنان والأستاذ الجامعي مهدي فريماني وعدد من الفنانين الآخرين، وهم : مهسا دواشي، محيا طلوع كيان، محمد بزركي ، أُميد خاكباز، رها عبداللهى، راحيل بيكي، ربابة حسين بور، سعيد نقاشيان، شاهين كاظمي، سولماز حسيني، وحيد أرنك.