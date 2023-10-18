مباراتان ضمن ذهاب ربع نهائي كأس «ADIB» اليوم

ضمن ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تقام اليوم مباراتان، في الأولى يستضيف النصر نظيره العين الساعة 19:30 مساءً على استاد آل مكتوم بدبي، وفي الثانية، يبدأ الشارقة مشوار الدفاع عن اللقب عندما يستضيف منافسه اتحاد كلباء في ذهاب الدور ربع النهائي في الخامسة إلا ربعاً في استاد الشارقة.

يعد اللقاء الأول بين النصر والعين مواجهة مكررة من الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين والتي حسمها النصر بهدف دون رد، ما يضفي المزيد من الإثارة على المباراة، ويسعى العميد إلى تأكيد فوزه السابق وتطور مستواه، في المقابل، يتطلع العين لرد الدين للنصر الذي فاز عليه في المباراة الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين، واكتملت صفوفه بعودة اللاعبين الدوليين عقب المشاركة مع المنتخب الوطني، وعمد المدرب الهولندي الفريد شرودر إلى التأكد من جاهزية الفريق فنياً وبدنياً للمواجهة بإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة.

وفي المباراة الثانية، والتي ستجمع الشارقة مع اتحاد كلباء، غاب الشارقة عن خوض الدور التمهيدي للمسابقة بصفته حامل اللقب، بينما تأهل اتحاد كلباء على حساب خورفكان. بدوره، يرغب كلباء في مواصلة نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة والعودة من الشارقة بنتيجة إيجابية تمهد له الطريق قبل لقاء الإياب والذي سيكون بملعب ((النمور)).

وأكد الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه يركز على تحقيق الفوز أمام مضيفه الشارقة.

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