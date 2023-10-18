دبي تستضيف 10 بطولات رياضية دولية في نوفمبر وديسمبر

مع اقتراب موسم الشتاء تتعزز مكانة دبي على خريطة السياحة الرياضية وتزيد جاذبيتها في استضافة معسكرات الأندية والمنتخبات العربية والأوروبية، واحتضان أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية والدولية.

وتتضمن أجندة الرياضة في دبي 10 بطولات دولية في رياضات مختلفة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وستكون البداية مع بطولة دبي الدولية ((هايك وفلاي))، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بين 2 و12 نوفمبر.

تحدٍ

في 11 نوفمبر تستضيف دبي نسخة جديدة من ((تحدي الوحل))، الذي حقق نجاحاً وإقبالاً كبيرين في السنوات السابقة، ويتضمن هذه المرة مجموعة من أضخم الفعاليات، بمشاركة الآلاف من عشاق المغامرة والتحدي الذين يواجهون اختبارات القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل، وتضم المنافسات سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 14 سنة فما فوق، ويضم 20 عقبة، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة فما فوق، ويضم 13 عقبة.

كما يقام ((تحدي الوحل)) المخصص للأطفال بين 6 و12 سنة، وهو سباق ممتع لمسافة 1.5 كيلومتر على مسار طيني حديث التصميم يحتوي على العديد من العقبات.

نجوم

وينطلق في 18 نوفمبر المقبل ((دوري الأساطير لكرة القدم))، الذي يجمع أشهر نجوم اللعبة العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

يشارك في الدوري 6 فرق، أبرزها فريق ((ستيل دكتور ريد ديفلز)) ويضم نجوم مانشستر يونايتد السابقين رايان غيغز، وديميتار برباتوف، وأنطونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سلفستر، وخوان سيباستيان فيرون في مواجهة فريق ((العالم))، الذي يضم نجوم المنتخب البرازيلي السابقين ريفالدو، وروبرتو كارلوس، ونجوماً عالميين آخرين، مثل الفرنسي روبيرت بيريس، والهولندي كلارنس سيدورف، والإيفواري ديدييه دروغبا.

مشاركة

وتعود بطولة جولة ((دي بي ورلد العالمية للغولف)) إلى ملعب إيرث في عقارات جميرا للجولف بعد أقل من شهر بين 16 - 19 نوفمبر المقبل.

ومن أبرز اللاعبين المشاركين في جولة ((دي بي ورلد العالمية للغولف)) روري ماكلروي وجون رام، حامل اللقب، ومات فيتزباتريك، وتيريل هاتون، ونيكولاي هوجارد، وفيكتور هوفلاند، وشين لوري، وروبرت ماكنتاير، وسيب ستراكا، إلى جانب تومي فليتوود. وتتجه أنظار عشاق الرياضات الجوية بين 16 و27 نوفمبر إلى النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وبطولة العالم للقفز بالمظلات التي تعود مرة أخرى إلى دبي بمشاركة نخبة من الفرق العالمية.

مشاهير

وتستضيف دبي بين 24 و26 نوفمبر معرض دبي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، الحدث الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يجمع عشاق رياضة كمال الأجسام من جميع أنحاء المنطقة على مدار ثلاثة أيام، ويوفر منصة متخصصة تستقطب نخبة الرياضيين بدءاً من مشاهير التواصل الاجتماعي وأبطال اللياقة البدنية، وصولاً إلى أصحاب الأرقام القياسية وحاملي ألقاب بطولة مستر أولمبيا.

ويوفر المعرض آفاقاً واسعة للتواصل وتطوير الأعمال التجارية والاستفادة من فرص التعليم والتدريب، بما يجعله إحدى الفعاليات المتميزة في القطاع.

تميز

وتقام على مدار الأيام الثلاثة الأولى لشهر ديسمبر المقبل بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تشهدها دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وتتميّز في كل عام بنسخة أوسع وأفضل من سابقاتها. وتشهد هذا العام مشاركة أبرز الفرق واللاعبات واللاعبين العالميين في لعبة الرجبي، إلى جانب العديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

ويحتضن ملعب سوق دبي الحرة للتنس بين 8 و10 ديسمبر بطولة دبي الدولية للكروس فيت بمشاركة أبطال وأفضل لاعبي ولاعبات هذه الرياضة في العالم، وتعد واحدة من أكبر البطولات الدولية من حيث قيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معالم

وفي 9 ديسمبر المقبل، تقام بطولة كأس دبي للسكوتر الكهربائية، بمشاركة 16 من نخبة الدراجين العالميين، وسيتم تصميم حلبة شوارع فريدة من نوعها في وسط مدينة دبي حتى يتمكن الدراجون من التسابق حول المعالم البارزة عبر الممرات والجسور بسرعات تزيد على 100 كيلومتر في الساعة.

وأعلنت الجائزة الكبرى للإبحار ((سيل جي بي))، التي تُعدّ من السلاسل الرياضية الأسرع نمواً في العالم، عن عودة سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار إلى ميناء راشد في دبي خلال المدة بين 9 و10 ديسمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع ((بي آند أو ماريناز)). وتشكّل جولة دبي المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمها الرابع المكوّنة من 13 مرحلة حول العالم، والأكبر في تاريخ الدوري، حيث تتنافس قوارب القطمران البالغ طولها 50 قدماً (F50) فيما بينها على بعد أمتار من الجمهور في ميناء راشد، وقبالة بعض من أبرز المعالم التي تتألق بها دبي، والشهيرة على الصعيد العالمي.

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