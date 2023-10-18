المواهب الشابة أهم مكاسب «الأبيض» من معسكر دبي

الفوز المعنوي الذي حققه منتخبنا الوطني على كل من الكويت ولبنان في ختام معسكر الإعداد، الذي أقيم في دبي ضمن محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، أسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وزيادة الثقة بأنفسهم قبل انطلاق تصفيات مونديال وملاقاة نيبال 16 نوفمبر والبحرين 21 من الشهر نفسه، ونجح الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، في منح الثقة لعدد من الكفاءات الشابة التي سيكون لها مستقبل كروي خلال الفترات المقبلة، ولعل تلك النقطة تعتبر أبرز مكاسب الأبيض من معسكرات الإعداد التي عقدت أخيراً، حيث برز منهم زايد سلطان وعبدالله إدريس وسلطان عادل وخالد الهاشمي وحازم عباس، ومثل هؤلاء اللاعبين يشكلون طلائع المستقبل للأبيض في حال استمر المدرب في منحهم فرصة اللعب والاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات.

فرص

كما أبرزت تلك المعسكرات العديد من الإيجابيات التي سيتم البناء عليها خلال الفترة المقبلة، وأيضاً عدداً من السلبيات في الأداء والتي سيتم العمل على تداركها من قبل الجهاز الفني، منها الارتباط الدفاعي وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، وكيفية التعامل مع الفرق التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، وحسن استغلال الفرص التي تسنح وترجمتها إلى أهداف، حيث يفتقد الفريق اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان.

نجاح

من جهته، عبر البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، عن سعادته بنجاح معسكر دبي الذي اختتم في دبي، وقال ((الأبيض)) يتطور بشكل واضح، وظهر هذا من خلال المواجهات الودية وآخرها أمام ضيفه اللبناني التي حققنا فيها فوزاً مستحقاً بهدفين مقابل هدف، حيث أدينا الشوط الأول بشكل جيد من خلال حسن تطبيق طريقة اللعب، والضغط على الفريق المنافس واللعب الجماعي، ما جعلنا نسيطر على اللقاء بشكل عام.

وأضاف مدرب منتخبنا الوطني: في الشوط الثاني لم نقدم مستوى جيداً وتعرضنا لصعوبات خلال الشوط، خصوصاً في أول 15 دقيقة، وارتكبنا بعض الأخطاء ولكننا أنهينا المباراة بفوز أسعدنا، وهناك أشياء تحتاج إلى المزيد من التطوير مثل الفاعلية الهجومية، حيث لا نستغل الفرص التي تسنح في إحراز المزيد من الأهداف، ولكن بشكل عام المنتخب يتطور من مباراة لأخرى، وهذا هو المهم بصرف النظر عن النتائج.

وفيما يتعلق بتقييمه للاعبين الجدد في صفوف المنتخب، قال بينتو: إنهم جيدون، والمعسكر في دبي مختلف عن المعسكرات خارج الإمارات، ونتوقع المزيد من التقدم للاعبين قبل بداية مشوارنا في التصفيات خلال نوفمبر المقبل.

ثقة

فيما وجه يحيى نادر لاعب الوسط، الشكر لزملائه اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال فترة المعسكر، والحرص على تحقيق الفوز، في إشارة واضحة إلى رغبة اللاعبين في الظهور المتميز وترجمة عمل الجهاز الفني على أرض الواقع، وقال لقد ترسخت لدينا ثقافة تحقيق الفوز بصرف النظر عن كون المباراة ودية أو رسمية، وهذا من شأنه أن يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين قبل انطلاق تصفيات المونديال.

مستقبل

وأشار سلطان عادل المهاجم الشاب، إلى أن الجهاز الفني يبني للمستقبل من خلال الدفع بعدد من العناصر الشابة خلال المعسكرات الماضية، ومثل تلك الرؤية يكون لها مردود إيجابي مستقبلاً، خصوصاً أن تلك العناصر تبذل أقصى جهد من أجل إثبات جدارتها بتمثيل منتخب الوطن، وأعرب عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الأبيض في شباك منتخب لبنان، وقال هذا الهدف سيسهم في رفع معنوياتي، ويدفعني لمزيد من العطاء خلال المباريات الرسمية المقبلة.

تحفيز

واختتم خالد الظنحاني ظهير منتخبنا بقوله، إن الروح القتالية للاعبين من أبرز سمات معسكرات الأبيض الأخيرة، والتي أسهمت في تحقيق الفوز في جميع المباريات الودية الثلاث التي أقيمت أخيراً، ومثل تلك الروح تحفز اللاعبين لأداء قوي مميز مستقبلاً.

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