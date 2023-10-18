مطر غراب: الاستغناء عن المدربين ظاهرة طبيعية في «دورينا»

أكد الكابتن محمد مطر غراب المحلل الفني المعروف، بأن ظاهرة الاستغناء عن المدربين التي طالت أندية الهواة والمحترفين على حد سواء تعتبر طبيعية وغير مستغربة وفرضتها الظروف الراهنة والواقع، فضلاً عن النتائج المترتبة على ذلك، لافتاً إلى أن المدرب دائماً ما يكون الضحية ويصبح المسؤول الأول عن تدهور وتراجع النتائج، مشيراً إلى أن كل الأندية تلعب من أجل أن تكسب ولكن إذا لم تتوافر الإمكانات والأدوات كيف تأتي النتائج المنتظرة؟!.

وتابع: إذا تواجد لاعبون جيدون وتم توفير مكافآت مجزية للفوز، إضافة إلى التفريغ التام للمدربين فحينها تكون المعادلة متوازنة والأجواء إيجابية، وألمح إلى أن بنية الاحتراف شبه معدومة للأسباب التي ذكرت سابقاً.

اعتذار

وفي رده على سؤال يتعلق باتجاه الإدارات للتعاقد مع المدرب الأجنبي والاستغناء عن المدربين المواطنين كما حدث في الفجيرة الذي أقال مدربه محمد الحوسني وعين بديلاً عنه الصربي ماركوف مدرب حتا السابق، ودبا الفجيرة الذي قبل اعتذار مدربه حسن العبدولي بسبب تراجع نتائج النواخذة، وأعاد تعيين مدرب الفريق السابق الصربي زوران، قال غراب في هذا الشأن ((أهل مكة أدرى بشعابها)) في إشارة إلى أن إدارات الأندية هي الأدرى باحتياجات وخبايا الفريق، لافتاً إلى أن فرق الهواة تلعب من أجل الصعود والتأهل إلى دوري المحترفين، ولذلك إذا لم تكن النتائج جيدة مع انطلاقة الدوري فخيار التغيير هو الأرجح لاعتبارات كثيرة، ومن وجهة نظري بأن مقومات المنافسة على الصعود تواجه بعض التحديات والعقبات والتي يجب أن تزال.

كما تحدث مطر غراب، عن قرار لجوء بعض الأندية لخيار التجنيس والذي من وجهة نظري ربما يكون خصماً على أي مسابقة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المقيمين، مشيراً إلى أن المعادلة تبدو غير متوازنة مع تزايد عدد وجود اللاعب الأجنبي على أرضية الملعب مقابل اللاعب المواطن.

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